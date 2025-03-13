«Такие люди рождаются ради подвигов»: история первого из татар Героя Советского Союза

Гильфан Батаршин – советский пограничник и участник боев у озера Хасан в 1938 году, служил командиром отделения Посьетского погранотряда НКВД СССР. Он стал первым татарином, получившим звание Героя Советского Союза, подробнее о нем в материале «Татар-информа».





Гильфан Батаршин стал первым татарином, получившим звание Героя Советского Союза

Фото: warheroes.ru

Детство Гильфана Батаршина прошло на Донбассе

Госкомитет РТ по архивному делу проводит работу по патриотическому воспитанию, неотъемлемой частью которого является изучение жизни и деятельности героев страны. Документы многих из них вошли в состав масштабной архивной выставки «Татары на службе Отечеству», которая проводилась в историческом парке «Россия – моя история». Одним из выдающихся героев Великой Отечественной войны является Гильфан Абубикерович Батаршин (по некоторым документам – Батыршин Гильфан Абубакирович). Он родился 1 января 1914 года в шахтерском поселке Голубовка – восточный регион Донбасса – в семье пекаря. В тот же год Батаршины сменили место жительства, перебравшись на Кавказ, в город Ессентуки, где глава семьи Абубикер устроился работать на мельницу.

В 1920 году мать Гильфана Фатима вместе с тремя сыновьями и дочерью вернулась в Голубовку.

«Отец с матерью расходились раз шесть. С 1920 года я все время жил в Голубовке и воспитывался у дяди. Самостоятельным трудом стал заниматься в 1929 году, то есть с 15 лет», – писал Гильфан Батаршин в автобиографии.

Дом, в котором родился Г.А. Батаршин в 1914 году Фото: архив РТ

Племянница Батаршина вспоминает, что его мать Фатима родилась в Татарии в семье революционера-активиста, которого жестоко казнили белогвардейцы в 1917 году. Ее детство было тяжелым, с юных лет она вместе со старшей сестрой батрачила в зажиточных семьях.

Отец Гильфана Абубикер был властным человеком. Вопреки распространенному мнению, его семья не была бедной. Дед Гильфана был крупным буржуа, а бабушка владела рыболовецкой флотилией в Астрахани. Родители Абубикера были против его брака с Фатимой и пытались их развести, поэтому она часто уезжала с детьми к брату.

«Амина – моя мама – была самой младшей в семье и всеми любимой, Гильфан в ней души не чаял. Когда он погиб, ей было 20 лет», – следует из воспоминаний племянницы.

Гильфан Батаршин со своей младшей сестрой Аминой. 1936 г. Фото: Архив РТ

Гильфана Батаршина призвали в армию в 1936 году

В 15 лет Гильфан Батаршин начал работать на шахте №22 в Голубовке и одновременно поступил в горнопромышленное училище. Юный Батаршин работал электрослесарем, активно принимал участие в общественной работе, был председателем бюро физкультуры рудничного комитета.

В 1932 году он побывал в Москве, приехав в качестве лучшего физкультурника на первую Всесоюзную конференцию физкультурников угольной промышленности.

В 1936 году его призвали на военную службу. Так Гильфан Батаршин отправился в Посьетский пограничный отряд Дальневосточного округа.

1938-й и 1947-й – судьбоносные годы в жизни Героя СССР

Военные конфликты накануне Второй мировой войны можно назвать пробой сил будущих противников. Несмотря на неудачу в Сибири и на Дальнем Востоке в 1918–1922 годах, Япония продолжала лелеять надежды по захвату советских территорий. К моменту начала боев у озера Хасан СССР и Япония уже давно рассматривали друг друга как наиболее вероятных противников.

В 1938 году газета «Правда» о пограничном инциденте возле озера Хасан написала: «Кто сеет бурю, пожнет ураган». В историю России Хасанские бои вошли, как решительная победа Рабоче-крестьянской Красной армии над японскими агрессорами.

Для службы Гильфану Батаршину досталась пограничная застава на озере Хасан.

«...Среднего роста, подтянутый, с безупречной строевой выправкой. Короткая прическа, аккуратные черные усики, придававшие лицу мужественность и привлекательность. Умные черные глаза... Вместе со своим другом, тоже бывшим шахтером из Голубевки Иваном Чернопятко, он уже стал задумываться о том, возвращаться ли после службы в родные края или оставаться на Дальнем Востоке. Но июль 1938 года принес много хлопот командованию Посьетского пограничного отряда. Штаб располагал сведениями любопытного характера: в ближайших приграничных поселках появились регулярные японские войска...» Генерал Советского Союза И. Мошляк: В боях у озера Хасан. - «Советская Татария»

Став командиром отделения в Посьетском погранотряде, Батаршин понял, что захват сопок позволит японцам контролировать залив и начать наступление на Владивосток.

31 июля 1938 года, командуя отделением маневренной группы в бою у высоты Заозерная, Батаршин под огнем врага переправил через болото восемь тяжелораненых товарищей, включая командира Петра Терешкина.

Фото из семейного архива Г.Р. Закирова

Дружба татарина и украинца

Гильфан Батаршин и Иван Чернопятко дожили до вручения награды. Судьбы и дружбу двух товарищей исследовал казанский писатель Шамиль Ракипов и описал в документальной повести «Прекрасны ли зори?..».

25 октября 1938 года за образцовое выполнение боевых заданий и геройство, проявленное при обороне района озера Хасан, Батаршину и Чернопятко присвоили звание Героев Советского Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отличия была вручена «Золотая Звезда». Гильфан Батаршин стал одним из первых стражей границы, отмеченных высшей степенью отличия СССР.

Казань встретила своего первого героя с торжеством и большим почетом. Гильфана Батаршина приглашали на заводы, фабрики, колхозы и совхозы, школы для выступления перед будущим поколением с рассказами об эпизодах своего подвига и службы на границе.

Фото: Архив РТ

В сентябре 1941 года Гильфан Батаршин окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе и был назначен старшим помощником начальника отделения в штабе Среднеазиатского пограничного округа.

С 1943 года – участник Великой Отечественной войны. Командовал батальоном 157-го полка войск НКВД по охране тыла. Был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями.

Важным моментом его биографии стало участие в Международном военном трибунале в Токио, где 30 октября 1947 года Батаршин и Чернопятко давали свидетельские показания против японских военных преступников.

Согласно протоколу, на Токийском процессе показания Гильфана Батаршина были содержательны и неоспоримы. Как настоящий дипломат, он отказался от услуг переводчика и выступал на английском языке, представив убедительные факты вероломства японцев еще до начала Второй мировой.

Фото из семейного архива Г.Р. Закирова

11 декабря 1947 года, возвращаясь с этого процесса, майор Гильфан Батаршин и его товарищ Иван Чернопятко погибли в авиакатастрофе. Лайнер Героев навсегда сгинул в водах Тихого океана.

«... Самолет летит над облаками. Ровно гудят моторы. Временами в межоблачные «окна» виднеется море. Недалеко и до берегов родной земли. Но внезапно самолет содрогается и, как раненая птица, камнем падает вниз. Бурные волны жадно проглатывают лайнер, попавший в катастрофу... Это произошло 1 декабря 1947 года». Из очерка Ш.З. Ракипова «Бессмертный Батыршин»

Г.А. Батаршин. Фото на загранпаспорт 1947-го года, перед поездкой на допрос в Токио. Фото из семейного архива Г.Р. Закирова

«Он никогда не рассказывал о своей работе и о том, что касалось войны»

В 2023 году ушла из жизни Альфия Гильфановна Закирова, дочь Героя. В одном из интервью она рассказывала, что память об отце хранит только светлые и радостные моменты.

«Я была слишком маленькая, чтобы помнить моменты общения с моим отцом. Но во мне остались только очень светлые и радостные воспоминания. Видели мы его очень редко, каждый его приезд для нас с сестрой (Маргаритой - старшей дочерью Гильфана Батаршина, – прим. Т-и) был как праздник. На все семейные торжества он делал открытки сам, так как очень хорошо рисовал. Был добрым мужественным человеком и любил всю детвору нашего дома. Он никогда не рассказывал о своей работе и о том, что касалось войны. Считаю, такие люди рождаются именно для подвигов, чтобы стать героями».

Приезд домой в отпуск во время войны. 1942 г. Стоит: младшая сестра Г.А. Батаршина - Амина. Сидят слева направо: Супруга – Маргарита Ивановна, мама Фатима, на руках у Гильфана Батаршина младшая дочь Альфия Фото из семейного архива Г.Р. Закирова и Н.Ю. Плехановой

В своих воспоминаниях об отце Альфия Гильфановна рассказывала родственникам, что очень ждала возвращения отца из Токио. Накануне авиакатастрофы она говорила с ним по телефону, он сказал, что везет ей в подарок куклу из Японии невероятной красоты.

Мать Гильфана Батаршина умерла через год после смерти сына

Фатима, мать Гильфана Батаршина, скончалась в 1948 году, спустя год после трагической авиакатастрофы. Ее сердце не выдержало потери двух сыновей.

Ибрагим, младший сын, в начале Великой Отечественной войны последовал примеру старшего брата, став пограничником. С началом боевых действий на границу, где он служил с 1940 года, прибыли многочисленные фотографы.

На обратной стороне фотографии Ибрагима Батаршина есть надпись: «Взгляните на это мертвое изображение моего лица, и оно напомнит вам меня живого». Снимок сделан 22 июня 1941 года.

Ибрагим Батаршин. 1941 г. Фото из семейного архива Н.Ю. Плехановой

Абубекир Гильфанов значительно пережил жену и умер в 1965 году.

Герою воздают честь: его имя носят улица и пароход

Добрая память о Герое Советского Союза жива среди жителей Казани. В 1970-е годы улицу в Кировском районе города переименовали в его честь.

Город Казань, Кировский район , улица Батыршина.Начало 1980-х гг. Фото: Архив РТ

Его имя также носит океанский лайнер.

Фото из семейного архива Г.Р. Закирова