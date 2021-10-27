Такие кадры должны быть востребованы: Минниханов наградил финалистов EuroSkills Graz 2021

Торжественная церемония чествования победителей и призеров чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 состоялась сегодня в Казанском Кремле с участием Президента РТ Рустама Минниханова.

Фото: © Владимир Васильев

«На прошедшем в конце сентября чемпионате EuroSkills Россия заняла первое место по результатам общекомандного — медального и балльного зачетов, это достойный результат. Существенный вклад в победу сборной страны внесли татарстанские конкурсанты. Всего вами было завоевано 7 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовые медали и 2 медальона за профессионализм. Наши ребята, Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов, участники национальной сборной по компетенции „Мобильная робототехника“, получившие максимальное количество баллов среди всех участников чемпионата, удостоены высшей награды европейского первенства», — сказал Рустам Минниханов на торжественной встрече.

Он отметил, что республика заняла первую позицию среди регионов страны по количеству медалей. Президент РТ поблагодарил собравшихся в зале участников соревнований, преподавателей и экспертов за то, что они достойно представили Российскую Федерацию и Татарстан в масштабах чемпионата.

«Эта победа — результат большой совместной работы конкурсантов, тренеров, преподавателей, международных экспертов. Все конкурсанты получили колоссальный опыт, это неоспоримое преимущество в вашей дальнейшей работе. Уверен, что приобретенные знания и навыки будут полезны при выполнении производственных задач, а также станут примером для ваших молодых коллег-конкурсантов. Такие кадры должны быть востребованы в республике», — сказал Минниханов, обращаясь ко всем собравшимся в зале.

Фото: © Владимир Васильев

Медали «За доблестный труд» удостоена международный эксперт АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Дамира Рамазанова.

«Огромное вам спасибо от всей нашей семьи Ворлдскиллс. Наша победа — это ваше внимание, интерес и наставничество. Победа сборной России на мировой арене Ворлдскиллс — результат работы огромной команды, агентства, экспертов, тренеров, сотрудников якорных предприятий и неиссякаемая воля к победе, труд и упорство молодых профессионалов. Победа наших конкурсантов — показатель того, что система подготовки профессионалов работает», — сказала в ответном слове Дамира Рамазанова.

Фото: © Владимир Васильев

Она подготовила двух чемпионов из Татарстана по компетенции «Мобильная робототехника», получивших награду Best of nation и признанных лучшими в Европе.

За достижение высоких результатов на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 благодарность Президента РТ объявлена 11 финалистам, занявшим первые места в своих компетенциях, и экспертам. В числе награжденных — студент Казанского торгово-экономического техникума, победитель в компетенции «ресторанный сервис» Степан Туривной.

Фото: © Владимир Васильев

«Это первая золотая медаль для России в этой компетенции. „Ресторанный сервис“ включает в себя пять профессий, и каждая из них играет очень важную роль в туристической деятельности и повседневной жизни людей. На чемпионате были очень серьезные соперники из Австрии, Франции, Словении, Португалии, Эстонии. Но у нас у всех получилось доказать всей Европе то, что сервис в России находится на высоком уровне», — сказал Степан на церемонии награждения.

Кроме того, в этот день еще три международных эксперта «Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Сергей Херкун, Евгения Волина-Мирошниченко и Анна Сикорская, а также программный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Мария Ларюхина удостоены благодарности Кабинета министров РТ.