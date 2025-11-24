«Такие экспонаты видим впервые»: нурлатцы организовали выставку и концерт в Черемшане

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Патриотический концерт нурлатцев в Черемшанском районе «И песни тоже воевали» прошел с полным аншлагом. С большинством из содержательных номеров, показанных в этот день на сцене, нурлатцы уже знакомы. Выступления, которые артисты района подготовили к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, стали ярким украшением благотворительных концертов, прошедших весной и осенью в городе и селах.

А на днях творческий десант в составе более 130 нурлатцев с концертной программой под этим же названием с перекрестным концертом выехал в Черемшанский район.

С инициативой организовать перекрестные концерты, посвященные 80-летию Победы и Году защитника Отечества, между Нурлатским, Аксубаевским и Черемшанским районами, считающимися ближайшими соседями, выступил депутат Государственного Совета Республики Татарстан Шамил Ягудин.

Он не только подал идею, но и протянул руку помощи в организации первого концерта, состоявшегося в Черемшане, и сам принял участие в нем.

Мероприятие же не ограничилось только концертной программой, оно стало и площадкой обмена опытом по организации патриотической работы.

Пришедших в Дом культуры встречали тематические выставки, здесь члены организаций «Все для победы Нурлат», «Боевое братство» рассказывали о своих гуманитарных поездках к бойцам на передовую, о масштабной помощи нурлатцев СВО.

Большой интерес у черемшанцев вызвала и продукция, предложенная волонтерской группой «Маскировочка» и Ильязом Гильмановым, который знаком нурлатцам как Чекан-бабай. Не иссякал поток людей и у трофейных экспонатов, привезенных волонтерами с поля боя.

А ученики кадетской школы, пришедшие целым коллективом на патриотический концерт, засыпали шквалом вопросов.

«Такие экспонаты видим впервые. Все посмотрели с интересом – флаг, к которому противник прикрепил мину, чтобы взорвать наших бойцов, иностранные дроны, форма военных и многое другое. Их захватили наши отважные бойцы», – поделились впечатлениями кадеты Роман Краснов из Самарской области и Марк Каримов из Лениногорска.

Благотворительную деятельность нурлатцев и большую роль местных общественных организаций в патриотическом воспитании подрастающего поколения отдельно отметил в своем выступлении и глава района Дамир Ишкинеев. Он выразил благодарность черемшанцам за их гостеприимство и подчеркнул значимость таких культурных перекрестных концертов.

Глава Черемшанского района Рамиль Айбатов, в свою очередь, выразил нурлатцам признательность за организацию такого масштабного праздника и вручил Дамиру Азатовичу и Шамилу Габдулхаевичу Благодарственные письма.

А предложенный нурлатцами концерт прошел на одном дыхании. Известные военные песни, прозвучавшие со сцены, большинство зрителей слушали стоя, театрализованные постановки, отразившие страницы Великой Отечественной войны, у них вызвали слезы, они овациями встречали номера коллективов.

Стоя аплодировали нурлатским артистам и после завершения концерта, высокой оценкой сценическому мастерству нурлатцев стали слова, звучавшие из зала: «Молодцы!»

«Огромное спасибо. Приехали с пронзительным, глубоко содержательным концертом, очень понравилось. И всплакнули. Перед глазами прошли все этапы войны 1941-1945 годов», – поделилась своими впечатлениями жительница Черемшана Магмура Гафиева.

А цикл перекрестных концертов, направленных на укрепление культурных и дружеских связей между районами, обмен опытом по патриотическому воспитанию, продолжается.

На следующей неделе эстафету примет Нурлат: ожидается, что 28 ноября в городском Дворце культуры выступят творческие коллективы Черемшанского района.