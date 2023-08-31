Такер Карлсон: США хотят развязать войну с Россией в 2024 году

В следующем году Администрация Президента США Джо Байдена планирует начать полномасштабную войну с Россией. Для нее это один из немногих шансов, чтобы удержаться у власти, заявил экс-журналист Fox News Такер Карлсон.

«Они собираются воевать с Россией. Вот, чего они хотят, — заметил он в беседе с радиоведущим Адамом Королле. — Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я думаю, что это политическая мера — им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».

Карлсон объяснил, что на этот путь Штаты привела криминализация политики. Преследования оппонентов, в том числе экс-Президента США Дональда Трампа, ставят американский истеблишмент под угрозу гонений в случае поражения.

Чтобы избежать этого, полагает журналист, неравнодушным американцам стоит надавить на сенат и потребовать немедленного мира с Россией.

«Если вы беспокоились о том, что наша политика могла стать еще более жесткой, чем она есть сейчас, вы должны переживать из-за перспективы открытой войны с Россией. Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты „случайно“ упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», — резюмировал он.