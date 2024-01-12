В тюрьме на Украине умер журналист с гражданством США и Чили Гонсало Лира, похищенный СБУ. Об этом американскому телеведущему Такеру Карлсону сообщил отец погибшего.

«Гонсало Лира-старший рассказал, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, в которой он находился из-за критики правительств Зеленского и Байдена», — заявил Карсон в соцсети X.

Он отметил, что Лира имел американское гражданство, однако администрация США «явно поддерживала» тех, кто удерживал и пытал блогера.

Объяснить, почему журналист находился в заключении на Украине Президента Владимира Зеленского просил и владелец соцсети Илон Маск. Его заинтересовала предыдущая публикация Карлсона, в которой тот утверждал, что Лиру «пытали в украинской тюрьме за критику Владимира Зеленского».

Лира был задержан в Харькове и обвинен в поддержке СВО. Весной Россия обращалсь к журналистскому сообществу с призывом требовать немедленного освобождения блогера и выступить в его поддержку.