«Такая проверка здоровья продлевает жизнь»: Глава Минздрава РТ прошел диспансеризацию

Сегодня министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин прошел диспансеризацию. Глава ведомства на своем примере показал, что посещать поликлинику для проверки своего здоровья крайне важно.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Диспансеризация – это необходимая процедура. Люди должны это осознавать. Если на ближайшие 10, 15, 20 лет мы хотим продлить себе жизнь и не встретиться с острой катастрофой в виде инфаркта миокарда, инсульта, онкологических заболеваний, то диспансеризацию надо проходить обязательно. Это набор определенных анализов, которые позволяют определить риски того или иного заболевания. Если анализы в норме, можно дальше спокойно жить. Если есть изменения, то надо идти на второй этап диспансеризации, где будут более углубленные исследования в зависимости от заболевания. Задача диспансеризации – выявить скрытые риски серьезных заболеваний», – подчеркнул он.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

В пресс-службе Минздрава РТ отметили, что к началу июля текущего года около 630 тысяч жителей региона прошли диспансеризацию, а свыше 163 тысяч взрослых посетили профилактические медицинские осмотры.

Диспансеризация проводится с 18 до 39 лет – один раз в три года, а с 40 лет – ежегодно.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Есть люди, которые более двух лет не посещали медицинские организации. Такой человек не знает, что с ним происходит. Кажется, что он еще молодой и его ничего не беспокоит. И это большая ошибка. А есть люди пожилые, дисциплинированные, которые регулярно посещают медицинские учреждения, проходят диспансеризацию. Если у них выявляются какие-то неинфекционные заболевания, их ставят на диспансерное наблюдение с периодическими осмотрами, они проходят определенные обследования, посещают врача. Тогда происходит коррекция лечения, из года в год они удлиняют себе жизнь и живут спокойно», – отметил министр.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Объем медицинских обследований, проводимых в рамках диспансеризации, зависит от пола и возраста пациента.

Марсель Миннуллин призвал всех татарстанцев задуматься о свое здоровье, и посетить поликлинику, чтобы пройти диспансеризацию. Сделать это можно даже в субботу, как сделал это он.