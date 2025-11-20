«Такая поддержка дает силы»: глава поселения Новошешминского района передал помощь бойцам

Глава Петропавловского сельского поселения Новошешминского района Дмитрий Никитин доставил гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Его сопровождали волонтеры Анатолий Савельев и Виктор Мякишев. Маршрут поездки пролег через территории Донецкой и Луганской народных республик.

Гуманитарный груз, собранный при активной поддержке жителей района, передали бойцам непосредственно на передовой. В состав помощи вошли тепловые пушки, строительные материалы, запчасти для техники, а также личные посылки и продукты питания.

Особой частью визита стала встреча в Луганске. Делегация навестила своего коллегу – Александра Хорькова, ранее занимавшего должность главы Екатерининского сельского поселения и подписавшего контракт для участия в спецоперации.

«Бойцы передали огромный привет и слова искренней благодарности всем, кто не остается в стороне и помогает. Такая поддержка очень важна для наших ребят, она дает им силы и уверенность, что дома о них помнят и ждут», – отметил Дмитрий Никитин.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.