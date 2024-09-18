Так спешила, что попала в ДТП: жительница Альметьевска перевела мошенникам около 5 млн

55-летняя жительница Альметьевска стала жертвой мошенников. Аферист связался с женщиной в мессенджере от лица ее руководителя: в профиле было даже фото начальника. В сообщении написали, что в отделе, в котором она когда-то работала, идет проверка, и с женщиной свяжется сотрудник правоохранительных органов. Она отдыхала в санатории и в первый день не могла ответить на звонки, но на следующий день перезвонила мошенникам сама.

Аферист рассказал о кредитах, оформленных на ее имя мошенниками, предложил оформить новый займ и перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая общалась с аферистами 4 дня, за это время она успела оформить 3 кредита в разных банках на общую сумму 4 512 000 рублей. Все денежные средства она перевела на неизвестные счета. В последний день общения с мошенниками женщина так торопилась побыстрее перевести им деньги, что попала в ДТП, однако даже после этого мошенники не переставали ее торопить и требовали денег.

Женщина догадалась обо всем только после разговора с сыном – молодому человеку все эти дни никак не удавалось поговорить с мамой – она то не отвечала на звонки, то ссылалась на занятость. Он привел мать в отделение полиции и рассказал о случившемся.

Пресс-служба ОМВД России по Альметьевскому району сообщает, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.