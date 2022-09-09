«Так нельзя»: Тимур Билялов раскритиковал игру «Ак Барса»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов раскритиковал игру «Ак Барса» по итогам матча казанцев против «Адмирала» из Владивостока. Накануне команда Олега Знарка добилась победы в овертайме (2:1).

«Надо отдать должное "Адмиралу", они заставили нас играть в ту игру, которую мы показали. Не могу сказать, что мы не старались. Изначально многое не получалось. И "Адмирал" очень хорошо играл в средней зоне и в обороне. Они давали очень мало пространства нашим ребятам. Было тяжело, но взяли два очка. Всех болельщиков с победой! Постараемся прибавить, чтобы радовать своих болельщиков на домашней арене, потому что так играть нельзя», - цитирует Билялова пресс-служба «Ак Барса».

Также голкипер поделился своим мнением о причине большого количества удалений в составе казанской команды.

«Может, перегорели немного или ещё что-то. Просто не получалось, в каких-то моментах не успевали, были глупые удаления в зоне нападения. От этого мы почти половину игры провели в меньшинстве. Это тоже надо менять и двигаться в правильном направлении», - заявил Билялов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 12 сентября в Казани против минского «Динамо». Начало игры в 19:00.