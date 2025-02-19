«Так не бывает!»: Песошин возмутился миллионными долгами нефтяного Альметьевска за ЖКХ

Сегодняшняя отчетная сессия стала первой для Гюзель Хабутдиновой на посту мэра Альметьевска и главы района. До ноября прошлого года она возглавляла «Татшину». Несмотря на то что руководитель сменился, некоторые проблемы в районе остались. На какие из них указал Песошин и о чем просила Хабутдинова — в репортаже «Татар-информа».





Фото: prav.tatarstan.ru

О чем просила Хабутдинова власти Татарстана

Мэр Альметьевска Гюзель Хабутдинова в докладе на отчетной сессии говорила не столько об итогах, сколько о планах. Кроме того, она просила поддержки у властей республики. Хабутдинова поблагодарила Раиса Татарстана Рустама Минниханова за финансовую помощь, которая пошла на ощебенение 7 км дорог возле земельнх участков для многодетных семей.

«Остается потребность еще в 58 километрах дорог. Уверены, республика нас поддержит», — сказала Хабутдинова.

В районе планировалось за год построить 125 тыс. кв. метров жилья — план выполнен и даже перевыполнен (125,3 тыс. кв. метров). Градоначальник сообщила, что в районе есть уверенный спрос, что дает ежегодный прирост жилой площади в 2%.

«При этом есть вызовы. Мы приблизились к пределу мощностей по газу и воде. Город испытывает дефицит при вводе новых объектов. В первую очередь необходимо строительство дополнительных магистральных сетей газоснабжения. Решением станет включение Альметьевска в инвестиционную программу "Газпрома"», — сказала Хабутдинова и попросила поддержки у участника заседания, Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Поддержки со стороны республики Альметьевск ждет и по части коммунальной инфраструктуры. В плачевном состоянии находятся теплосеть, канализация и магистральный водовод. Устранение этих проблем требует срочного решения, и, возможно, при поддержке со стороны властей Татарстана, считает глава Альметьевского района.

Есть и очень конкретные просьбы. Например, Хабутдинова напомнила о муниципальном лагере «Березка», который законсервирован с 2021 года. Она попросила Песошина поддержать реконструкцию объекта.

«Учитывая, что в Республике Татарстан активно продвигается создание центров военно-патриотического воспитания "Авангард" и есть поручение по открытию центра в Альметьевском районе, считаем целесообразным объединение этих проектов. Тем более что лагерь "Березка" подходит по всем параметрам», — сказала глава района.

Гюзель Хабутдинова: «Нам необходимо создать феномен причастности к единому целому. Чтобы житель Альметьевска гордился историей Бугульмы, чтобы лениногорские ребята приглашали гостей к нам на водохранилище и так далее» Фото: prav.tatarstan.ru

Мэр Альметьевска мыслит масштабно

Гюзель Хабутдинова мечтает быстрее объединить города юго-востока Татарстана в Альметьевскую агломерацию. Такие планы власти республики вынашивают давно. На финальной стадии мастер-план Казанской агломерации, в этом году должен быть разработан такой же документ для Камской агломерации и затем очередь Альметьевской.

По мнению главы, конкуренция эффективна для экстенсивного развития и поиска альтернативных решений, но результативнее укрепление сотрудничества. Например, в единой агломерации можно сбалансированно распределять ресурсы и специалистов между городами.

«Мы сможем обмениваться опытом и знаниями, создавать совместные проекты в экономике, медицине, образовании, развивать туризм, поддерживать малый и средний бизнес, улучшать транспортную доступность и многое другое», — сказала Хабутдинова.

Она предложила не ждать официальных документов, а уже сейчас создавать агломерационные комьюнити, особенно среди молодежи.

«Нам необходимо создать феномен причастности к единому целому. Чтобы житель Альметьевска гордился историей Бугульмы, чтобы лениногорские ребята приглашали гостей к нам на водохранилище и так далее», — привела пример мэр нефтяной столицы Татарстана.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на сессии, как и год назад, снова дал поручение разобраться с долгами населения района за ЖКУ Фото: prav.tatarstan.ru

Песошина возмутили колоссальные суммы долгов населения за ЖКУ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на сессии, как и год назад, снова дал поручение разобраться с долгами населения района за ЖКУ. И звучит это удивительно для нефтяного района.

«На сегодняшний день — прошу обратить на это внимание — в районе задолженность населения за ЖКУ составляет порядка 372 млн рублей, а управляющих компаний и ТСЖ за электроэнергию, холодную воду, подогрев воды и теплоснабжение — порядка 742 млн рублей. Так не бывает!» — сказал Премьер-министр.

Следом он дал поручение начальнику Госжилинспекции РТ Александру Тыгину «сделать объединяющие усилия», чтобы исправить ситуацию.

«Посмотрите тарифные источники вместе со строительным комитетом, посмотрите платежную дисциплину. То есть у вас есть все функции для того, чтобы эту ситуацию исправить. А где не хватит ваших познаний — есть другие методы», — указал Песошин.

Напомним, что за 2023 год общая задолженность в Альметьевском районе составляла около 355–360 млн рублей.

Жители Альметьевска жалуются на общественный транспорт, у Песошина тоже возникли вопросы

Песошин напомнил, что за два предыдущих года города Татарстана по федеральным программам получили около 350 единиц новой техники, из которых 30 передали перевозчикам Альметьевска. За счет бюджета республики приобретены 22 единицы автобусов для пригородных маршрутов, местного бюджета – 5 троллейбусов. «Татнефть» приобрела 3 электробуса.

Тем не менее жители Альметьевска в прошлом году много жаловались на работу общественного транспорта. Система «Инцидент Менеджмент» в 2024-м зафиксировала почти 420 негативных сообщений, касающихся работы общественного транспорта, около 145 из них — о несоблюдении графика движения.

«Техника сама по себе не ездит, поэтому надо посмотреть на обеспеченность кадрами, водительский состав», — сказал Премьер-министр РТ.

Он заявил, что, по данным на 7 февраля, на линии было 30 единиц транспорта и этого явно недостаточно. Надо изучить транспортные схемы, интервалы движения.

«Работа всем известная, просто нужно продумать нюансы и сформировать маршрутную сеть, исключить дублирование транспорта», — поручил Песошин и добавил, что алгоритм понятен, а если нужна помощь — обратиться в Минтранс Татарстана.