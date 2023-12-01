Врач объяснила татарстанцам, насколько страшен сифилис

Сифилис известен еще со времен Гиппократа, а в литературе описываются эпидемии сифилиса в Европе в древние века. Как болеют этой болезнью сейчас, «Татар-информу» рассказала заслуженный врач республики Татарстан Гузель Вафина.

Гузель Вафина Фото предоставлено Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики

По словам доктора, меняются времена, а вместе с ними проявления сифилиса и его лечение: у больных не проваливается нос, сифилис не лечат ртутью, как раньше. Однако болезнь не становится менее пугающей.

«В последние годы в России резко возросла заболеваемость сифилисом, особенно в ряде регионов, таких, как: Москва, Республика Тыва, Калужская, Томская области, Ненецкий автономный округ. Самый низкий показатель в Республике Калмыкия. Заболеваемость в республике Татарстан ниже среднероссийского показателя, однако, за 10 месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года заболеваемость сифилисом выросла на 26%, по Казани – на 34%», – рассказала Гузель Вафина.

Портрет больного сифилисом в Татарстане выглядит так: чаще всего это мужчина в возрасте от 40 лет, неработающий, без высшего образования.

Ведущие специалисты дерматовенерологической службы РФ, Татарстана отметили ряд причин, способствующих росту заболеваемости сифилисом. Их перечислила Гузель Вафина.

В первую очередь, это миграция населения, как внешняя, так и внутренняя. Казань – это крупный мегаполис с развитой инфраструктурой, экономикой, притягивающий к себе трудовых мигрантов из разных стран. Доля их в заболеваемости сифилисом составляет 20%. Туристические потоки в Казань велики, что также отражается на динамике роста.

Во-вторых – годы пандемии коронавирусной инфекции также сказались на сифилисе. Сократилась плановая медицинская помощь, уменьшилось количество проведенных лабораторных исследований населения на сифилис.

В-третьих, группы высокого поведенческого риска также вносят свой вклад в заболеваемость сифилисом. Это женщины и мужчины с низкой социальной ответственностью, лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, лица без определенного места жительства. Настораживает вовлечение в число заболевших сифилисом мужчин, предпочитающих секс с мужчинами. Часто в разговоре с врачом пациент признается о сексе в состоянии алкогольного опьянения, при этом он не помнит даже имени своей случайной партнерши.

Кроме того, зачастую частные медицинские центры выявляют больных сифилисом и не направляют их в кожно-венерологические диспансеры. Из-за этого происходит неправильная регистрация, статистика, несвоевременно проводятся противоэпидемические мероприятия.

Врач отметила, что в последние годы сифилис претерпел изменения. Все больше медики обнаруживают поздние скрытые формы этого заболевания. Человек, не видя никаких кожных высыпаний, считает себя здоровым и не идет к врачу. А ведь сифилис чреват осложнениями со стороны внутренних органов. Регистрируются случаи поражения сифилисом нервной системы, сердечно-сосудистой системы.

Ежегодно выявляется сифилис у беременных женщин, которые в случае несвоевременной диагностики и лечения, могут внутриутробно передать сифилис своему ребенку. Также в стране регистрируют случаи сифилиса у детей, подростков и врожденный сифилис.

Врач рассказала, что должно насторожить человека, имеющего внебрачные или случайные связи - появление кожных высыпаний на половых органах, коже туловища или конечностей, увеличение лимфатических узлов, выпадение волос, появление сифилитической ангины.

«Согласно документам, в Татарстане проводится лабораторная диагностика на сифилис при обращении за медицинской помощью населения по клиническим и эпидемиологическим показаниям, в том числе при госпитализации, обследуются все беременные женщины, половые партнеры беременных женщин, доноры, группы высокого поведенческого риска, иностранные граждане, трудовые мигранты. Это дает свои плоды. Ведь чем раньше поставлен диагноз и назначено лечение, тем эффективнее оно будет», – подчеркнула она.

По словам Гузель Вафиной, в последнее время появляется много фейков о том, что сифилис может передаться в термальных комплексах, в бассейнах, банях бытовым путем.

«Могу успокоить население, это невозможно. Возбудитель сифилиса малоустойчив во внешней среде, легко разрушается под действием внешних агентов, в том числе при нагревании 50-56 градусов в течение 15 минут, при высыхании. Наиболее вероятные пути передачи сифилиса: половой, внутриутробный (если мама не наблюдалась в женской консультации или несвоевременно обследовалась), бытовой (характерен при очень тесном контакте больного с маленькими детьми, при поцелуях)», – перечислила врач.

Заслуженный врач республики дала совет человеку, который заметил у себя высыпания на половых органах, туловище, увеличенные лимфатические узлы, особенно после случайной половой связи: ни в коем случае не надо заниматься самолечением. В первую очередь, необходимо обратиться к дерматовенерологу, который проведет осмотр и необходимые лабораторные исследования. Обследование на сифилис проводится на безвозмездной основе. При желании пациент может обследоваться анонимно. Самыми эффективными способами предохранения от заражения сифилисом, являются моногамные отношения и барьерные средства защиты- презерватив.

Материал подготовлен по заказу Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский Центр Общественного Здоровья и Медицинской Профилактики».