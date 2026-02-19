«Так им легче перенести тяготы лечения»: в госпитале при ГКБ №7 прошел концерт для бойцов

Фото: пресс-служба Городской клинической больницы №7 Казани

Сегодня в Городской клинической больнице №7 Казани им. М. Н. Садыкова прошел концерт для бойцов специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале при клинике. Концерт организовали представители отделения партии «Единая Россия» по Ново-Савиновскому району Казани.

«Мы пришли поздравить бойцов с Днем защитника Отечества, поблагодарить за их мужество и самоотверженность. Мы не впервые ходим по госпиталям – это уже стало доброй традицией. Душевная теплота, которую дарят им наши активисты, отразится в сердцах и воинам будет легче перенести тяготы реабилитации», – отметила депутат Казанской городской думы, исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии «Единая Россия» Танзиля Ракова.

По словам парламентария, ее однопартийцы вяжут носки, плетут маскировочные сети и готовят медицинские аптечки для бойцов СВО. Помимо этого на фронт отправляют детские рисунки и письма солдатам.

«Дорогие наши мужчины, вы – настоящие защитники Отечества и гордо носите это имя. Хотим поздравить вас с праздником, пожелать бодрости духа и скорейшего выздоровления», – сказала заместитель главного врача ГКБ №7 Эльза Кашапова.

Фото: пресс-служба Городской клинической больницы №7 Казани

На концерте в седьмой горбольнице присутствовали и сотрудники клиники, которые исполняют свой долг в зоне СВО.

«Спасибо вам за ваш труд, а мы со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы помочь вам быть здоровыми», – сказал руководитель военного госпиталя на базе ГКБ №7 Глеб Микусев.

Посетившим концерт военнослужащим, их родственникам и врачам-участникам СВО вручили подарки от администрации больницы. Для бойцов, проходящих лечение, волонтеры «Единой России» приготовили больше 300 блинов на Масленицу.