«Так держать, Шольц, Бербок»: Медведев отреагировал на новость о спаде экономики ФРГ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что по итогам 2023 года в Германии ожидают падение экономики на 0,4%. Ранее агентство Reuters поделилось прогнозом, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.

«Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!» – написал политик в своем телеграм-канале.

На совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы Президент Владимир Путин заявил, что российская экономика смогла восстановиться, несмотря на все сложности и внешние вызовы. Он отметил, что ВВП России вернулся к уровню 2021 года. Глава российского Минфина Антон Силуанов в беседе с каналом CGTN поделился, что ВВП России может вырасти на 2,5% и выше по итогам текущего года.