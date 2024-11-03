Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию в связи с введением экспортного контроля. Об этом отчиталось Минэкономики страны.

В ведомстве сообщили о повышении штрафов за нарушение антироссийских санкций. К примеру, компания, уличенная в этом впервые, должна будет выплатить 31,3 тысячи долларов — это в 15 раз больше, чем ранее. Кроме того, экспортеры должны обозначать конечного получателя продукции. В Минэкономики Тайваня ожидают, что это позволит предотвратить поставки станков в Россию через третьи страны.

В сообщении отмечается, что министерство продолжит вносить изменения в меры экспортного контроля.

Власти Тайваня ужесточили ограничения, касающиеся экспорта станков в Россию и Белоруссию, с 8 марта 2024 года. Тогда было объявлено о запрете на поставки 77 наименований продукции.