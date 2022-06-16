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Технологии
16 июня 2022  12:58

Тайвань отказался производить российские процессоры «Байкал»

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Тайваньская компания TSMC не будет принимать заказы компании «Байкал Электроникс» на производство серверных процессоров Baikal-S, из-за чего их выпуск может быть отменен. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что проблемы с выпуском микроэлектроники в России могут заметно сказаться на выполнении требований по импортозамещению. Ранее на серверные процессоры «Байкал» рассчитывал ряд крупных потребителей, включая Сбербанк.

При этом, по словам одного из собеседников издания, партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M тоже не поступают в Россию.

Ранее ТАСС сообщал, что в феврале этого года омская компания «Промобит» разработала образец первого в РФ ноутбука на базе процессора Baikal-M. Этот восьмиядерный процессор подходит для систем с повышенными требованиями к безопасности и может применяться как в офисных компьютерах и в банкоматах, так и в системах хранения данных.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.

#антироссийские санкции
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