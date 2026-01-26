«Тайные посетители» будут проверять работу молодежных учреждений Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Принципы работы молодежных учреждений Татарстана будут пересмотрены. В частности, изменят время работы и разработают проекты по повышению популярности. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ заявил глава ведомства Азат Кадыров.

«Наши современные учреждения должны стать точками притяжения подростков и молодежи, центрами воспитания, развития талантов и укоренения традиционных духовно-нравственных ценностей. Для этого необходимо пересмотреть принципы работы учреждений, внедряя принципы клиентоцентричности, перевести часы активности с 12-13 часов до 21:00, чтобы после образовательных мероприятий и работы двери объектов были открыты для молодежи, в том числе в выходные, обеспечить транспортную доступность объектов согласно графику работы», – подчеркнул он.

Из возможных идей по повышению популярности молодежных учреждений министр назвал регистрацию браков, вручение паспортов, показ достижений района, республики, страны, мероприятия для молодых семей, в том числе с детьми, экскурсии для школ, тематические встречи.

«Профильные республиканские учреждения должны стать методическими центрами для муниципальных, формировать коробочные решения. Необходимо наполнить общение с подростками и молодежью едиными содержательными, образовательными, культурными и спортивными программами. Хорошим помощником для всех нас в этом вопросе является блокнот гражданского просвещения, издаваемый обществом "Знание". Прошу использовать в работе эти материалы. Будем организовывать визиты в учреждения тайных посетителей, чтобы иметь информацию из первых уст», – заключил министр по делам молодежи РТ.