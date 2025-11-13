«Тайная вечеря» в плоскостном подходе: «Хазинэ» откроет выставку к 75-летию Акимова

В Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана, 14 ноября откроется юбилейная выставка народного художника Татарстана Владимира Акимова. Четыре зала второго этажа займут около сотни произведений, в том числе масштабное полотно размерами почти 4 на 4 метра «Художник, зачем ты напоминаешь о Армагеддоне?», которое создавалось Акимовым в течение 25 лет.

«75 лет – это уже возраст, захотелось собрать свои картины по такому случаю и посмотреть на них со стороны. Времена, когда я начинал, были совсем другими, страна была другой, другие формы взаимоотношения людей. Так что один полюс выставки составляют картины, созданные под мрачным впечатлением от упадка общества.

Я не мог смотреть равнодушно на людские трагедии выброшенных на улицу, на панель в 90-е годы. Так появилась серия «Мусор» – человек стал мусором. Под настроением «Отверженные» были написаны десятки холстов. Но на выставке будут и другие полотна, оптимистичные и светлые. У меня много произведений на мифологические сюжеты, римские, греческие, различные народные байки из жизни моих деревенских земляков», – сказал художник «Татар-информу».

Владимир Акимов родился 27 ноября 1950 года в чувашской деревне Ендурайкино Самарской области. После Чебоксарского художественного училища отличником окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, а затем совершенствовался в Казани в мастерской живописи Академии художеств СССР под руководством Хариса Якупова. В 1982 году Владимир Акимов переехал в Набережные Челны, где позже за активный творческий и преподавательский труд воспитания молодых художников был занесен в книгу почетных деятелей культуры Автограда и награжден медалью.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Неизменно мое обращение к моим истокам, родной деревне Ендурайкино, где жители живут той жизнью, где все рядом и царит повседневно-веселое скоморошество. «Яшка-кино», «Частушки бабушки Марины», «Эх, поет душа», «Козел Вася» и пр. И тут же другая сторона жизни – «Сон дяди Вани», «Похороны дяди Вани», «Баба Катя» и т. д. Всю свою любовь я вложил в портреты своих земляков, добрых и отзывчивых, с такими странными смешными прозвищами – Деголь, Хо Ши Мин, Хусейн… Добрый юмор и шутовство помогали селькому жителю выжить в самые тяжелые времена и невзгоды. Сколько было талантливых людей в сельской местности!» – поделился ностальгией Владимир Акимов.

На той самой картине «Художник, зачем ты напоминаешь о Армагеддоне?», высотой почти в 2,5 человеческого роста, родной деревне мастера тоже нашлось место, хотя начиналось ее создание в 1982 году с библейского сюжета. Сейчас эта работа принадлежит Музею ИЗО Татарстана.

«Идея этой картины возникла после посещения Бухенвальда. Это был ад, устроенный недочеловеками на земле, чудовищные формы истязаний и убийства человека... Первоначально у меня появилась только центральная часть картины с этим сюжетом. Но меня мучила мысль ее незавершенности. И еще в 1982 году шла война Израиля с Египтом. А по библейским источникам, в древности Бог ниспослал поражающие лучи с небес и уничтожил враждующих тех краев.

Однажды я хотел написать пейзаж родной деревни, и в это время пришла идея вот так завершить картину: Апокалипсис, Армагеддон грозит нам всем. Так появились нижняя и верхняя части картины. Когда в 2015 году картина была завершена, события на Ближнем Востоке снова развивались по этому же сценарию – получилось, будто я неосознанно предвидел происходящие сегодня события», – рассказал Владимир Акимов.

Он также подчеркнул в беседе, что продолжает работать в разных направлениях, меняет и манеру письма, и формы исполнения.

«В этом и есть истинное наслаждение от творчества, когда в каждую работу вносишь что-то новое, а не повторяешь бесконечно найденный прием. Не люблю ходить в одном костюме – люблю менять одежду. Так и в творчестве», – пояснил художник.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Одна из последних его работ – «Тайная вечеря». Как охарактеризовал ее сам Владимир Акимов, «в совершенно необычной манере и материале», потому что классически на эту тему писала «не одна тысяча художников и пытаться в этой же манере создать что-то новое бессмысленно».

«В моем, плоскостном, подходе вся драма построена на столкновении черных и цветных пятен, светлых чувств человека и темных. Речь идет о предательстве. Не красивые лица и фигуры меня волнуют, а суть происходящего – предательство учителя. Очень тяжелая и больная тема для любого человека, сакральная тема», – сказал художник.

Юбилейную выставку Владимира Акимова «И снова о вечном…» в галерее «Хазинэ» можно будет увидеть до 14 декабря.