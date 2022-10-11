18 сумок золота и 900 ящиков серебра: В Казани презентовали книгу о золотом запасе России

Историк и писатель Равиль Ибрагимов представил сегодня в Казани свою книгу «Тайна золотого запаса России, или история «казанского» колчаковского золота». В ней автор описывает события гражданской войны, эпизоды вывоза из Казани золотого запаса России и исчезновения части золота, которое было захвачено белогвардейцами и белочехами в 1918 году.

В книге Ибрагимова, ставшей результатом его долгих исследований, излагается версия о схеме вывоза золота из Казани и его местонахождении. «Сегодня я презентую одну из самых основных и ключевых, на мой взгляд, страниц нашей истории. Это тема всегда была покрыта пеленой таинственности. Я расскажу читателям о вывозе главного золотого запаса России и все обстоятельства самого секретного оперативного дела, которые на сегодняшний день находятся в категории государственной тайны. Эта книга стала результатом моей многолетней исследовательской деятельности, которая велась более 20 лет и стала делом всей жизни», – рассказал Рамиль Ибрагимов.

Он добавил, что в своей работе использовал широкий круг документальных источников. «Так получилось, что я начал собирать информацию постепенно. После окончания института я работал в Академии наук РТ, среди множества источников я добыл там начальную информацию. Затем я оказался за рубежом, в Калифорнии встречался с офицерами, им на тот момент было под 80 лет. Когда они узнали, что я из Казани, то предоставили мне документы, которые легли в основу этой книги», – рассказал историк.

Через три месяца автор планирует завершить книгу, после чего издадут 20 тыс. ее экземпляров. После окончания книги, Ибрагимов планирует снять полноценный фильм, в сюжете которого он покажет все документальные кадры в подробностях.

«Я верю, что сделал огромный вклад для раскрытия такой вековой тайны гражданской войны и ключевых событий истории нашего города», – отметил он.

По его словам, всего из казанского банка было вывезено 8399 тыс. ящиков 2468 мешков и 18 сумок золота, в которых были найдены золотые монеты 14 иностранных государств, а также 900 ящиков серебра.

На вопрос журналистов остались ли сокровища до сих пор в Татарстане, историк ответить затруднился. «Не факт, что они до сих пор здесь хранятся, но кто знает. Для истории 100 лет это мало и чтобы узнать находятся ли они до сих пор там, нужно еще подождать и возможно через несколько лет мы их найдем», – резюмировал он.