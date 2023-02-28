Тайна Билялетдинова и бонус Радулова: о чем молчат в «Ак Барсе» перед стартом плей-офф

На домашней арене казанская команда провела открытую тренировку для СМИ

Фото: ak-bars.ru

Секреты Билялетдинова о составе троек «Ак Барса»

Первыми в глаза журналисту «ТИ-Спорт» бросились тренирочные джерси «барсов», в которых хоккеисты вышли на лед. Фигурировало лишь три цвета – черный, красный и белый. Обычно на тренировках пять цветов. Первые четыре соответствуют пятеркам, сочетания которых наигрывают на матч. Еще по одному цвету можно судить, кто не сыграет в матче по тем или иным причинам.

Сегодня было три цвета. Похоже, Зинэтула Билялетдинов решил не показывать журналистам, возможно, видоизмененные сочетания игроков. Сама тренировка носила щадящий режим. «Ак Барс» репетировал быстрый выход из своей зоны, броски и действия спецбригад в большинстве и меньшинстве. Большого пласта информации тренировочная сессия в себе не несла.

Перед матчами с «Нефтехимиком» главная задача «Ак Барса» – избежать недооценки соперникам, ведь фаворит противостояния понятен решительно всем.

«Я понимаю, что игры будут непростые, поэтому мы нацеливаем команду на серьезные матчи. Обсуждали это, разбирали соперника, готовимся серьезно. Слабое большинство, но сильное меньшинство «Нефтехимика»? Я не беру их аспекты во внимание, главное – смотреть, как мы сами будем играть. Работаем над своими вопросами сейчас. Не всегда хорошо у нас работает большинство, поэтому разговариваем, дорабатываем его, стараемся поправить. А что большинство – важный компонент в плей-офф, спорить никто не собирается», – заверил журналистов Билялетдинов.

Здоровье Радулова и мифические 90 млн рублей

Особое внимание на тренировке привлекали два момента. И оба связаны со здоровьем игроков. Александр Радулов получил внешне серьезное повреждение в предпоследнем матче «гладкого чемпионата» против «Магнитки». Довольно неожиданно новый капитан команды (после завершения карьеры Зарипова) вышел как ни в чем не бывало на игру с «Авангардом» и принес победу «Ак Барсу» в овертайме (3:2).

Вряд ли Билялетдинов стал бы рисковать своим лидером ради мифических денежных бонусов за место в тройке лучших бомбардиров КХЛ. Значит, с Радуловым действительно все в порядке.

Почему мифических? Сам Радулов довольно жестко отказался комментировать данный вопрос. Ничего определенного не смог сказать и генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

«Этот вопрос конфиденциальный, мы контракты не раскрываем, и отвечать на это будет некорректно. Скажу только, что мы действовали полностью в рамках регламента. Многие клубы применяют пункт с попаданием в топ-3, и все игроки стремятся набрать больше очков», – ушел от ответа генменеджер «барсов».

Сам Радулов подошел к журналистам с хмурым лицом, но по ответам стало понятно, что настроение у «Тасманского дьявола» боевое.

– Вам официально передали статус капитана команды, какие ощущения?

– Хорошие. Долго ждали плей-офф, это самое интересное в хоккее. Битва за Кубок Гагарина – что может быть лучше? «Нефтехимик» – быстрая, молодая, неуступчивая команда. Они хорошо провели сезон, за исключением старта. Будет интересная серия. Небольшое волнение есть, это нормально, мы все люди, все о чем-то переживаем. Татарстанское дерби – это здорово. Уверен, что болельщикам понравятся матчи.

– Ваша тройка с Сафоновым и Воронковым стала открытием сезона. За счет чего нашли с ними «химию»?

– За счет работы. Работали на тренировках, смотрели видео, тренерский штаб нас корректировал. Общаемся друг с другом на льду, боремся за каждую шайбу, помогаем в обороне. Они ведь не молчат, тоже могут сказать. Прислушиваемся друг к другу, всё во благо команды, – сказал капитан «Ак Барса».

Действительно, с Александром Радуловым главные таланты казанцев Дмитрий Воронков и Илья Сафонов проводят лучший сезон в своих карьерах. Сейчас они полноценные лидеры «Ак Барса». Сафонов и вовсе третий бомбардир и второй снайпер команды. На его счету 19 голов, больше только у Радулова (25). Недалеко от них отстал и Воронков, забросивший 18 шайб.

Сегодня Тимур Билялов без каких-либо ограничений отработал открытую тренировку Фото: ak-bars.ru

Билялов начнет плей-офф основным вратарем «Ак Барса». Если здоров…

Второй волнующей темой перед плей-офф была вратарская линия «Ак Барса». Тимур Билялов на финише «регулярки» провел лишь третий период встречи с «Магниткой» и полный матч против «Авангарда».

Отсутствовал в составе «Ак Барса» Билялов долго, пропустив пять матчей подряд. Учитывая склонность голкипера к травмам, что показывают последние сезоны, за позицию основного вратаря «Ак Барса» стало страшно.

Но сегодня Тимур Билялов без каких-либо ограничений отработал открытую тренировку. Если с ним все в порядке, то именно он должен завтра занять место в воротах «Ак Барса». Впрочем, Билялетдинов дипломатично и расплывчато среагировал на соответствующий вопрос журналистов.

– Можете ли вы сказать, кто из вратарей начнет серию плей-офф?

– Мы еще думаем, сегодня решим. Состояние Билялова? Состояние его считаем нормальным, он неплохо тренируется, в хорошем режиме. И с ним разговаривали, в целом пришли к тому, что он в хорошей форме, - заявил Билялетдинов.

Амир Мифтахов за время травмы партнера стал лучшим вратарем КХЛ в феврале Фото: ak-bars.ru

Мифтахов лучший вратарь КХЛ в феврале. Но есть нюанс

Закрывая вратарскую тему, надо сказать, что второй вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов за время травмы партнера стал лучшим вратарем КХЛ в феврале. Он сыграл в семи матчах, в шести из которых одержал победу. В том числе дважды Мифтахов отстоял на ноль. Всего за месяц голкипер «барсов» отразил 93,88% бросков по своим воротам, его коэффициент надежности составил 1,80.

Но есть нюанс. В последних двух матчах против главных конкурентов «Ак Барса» на Востоке Мифтахов пропустил шесть шайб. Причем как минимум в двух шайбах от «Магнитки» есть прямая вина вратаря. А исход плей-офф будет решаться именно в таких матчах. Казанским болельщикам хочется верить, что Амир выйдет на оптимальный, прежде всего психологически, уровень в плей-офф, чтобы в случае необходимости подменить Тимура Билялова.

Так или иначе, задача «Ак Барс» на плей-офф понятна и прозрачна. Высшее руководство клуба, по информации «ТИ-Спорт», ждет от команды как минимум выхода в финал Кубка Гагарина. В команде об этом, очевидно, знают.

«Если формируешь команду, нужно всегда ставить максимальную задачу для себя и коллектива, минимальных задач быть не должно. Спасибо Зинэтуле Хайдяровичу, который пошел навстречу, теперь мы вместе идем к задачам», – сообщил сегодня генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Фото на анонсе: ak-bars.ru