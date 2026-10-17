«ТАЙМ», Тукай и Джалиль в школах РФ, дизельная порка Зеленского: акценты недели

Казань провела второй российской-индийский форум «ТАЙМ», творчество Тукая и Джалиля будут изучать в школах РФ, а сделка Путина и Трампа вызвала истерику в Киеве. Эти и другие темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Форум «ТАЙМ»: Татарстан и Индия укрепляют сотрудничество

На этой неделе в Казани прошел II бизнес-форум «ТАЙМ», ставший важной площадкой для укрепления экономических связей между Россией и Индией. Примечательно, что за время, прошедшее после первого форума, товарооборот Татарстана и Индии вырос в 9 раз.

Официальное открытие «ТАЙМа» состоялось в четверг при участии Председателя Государственного Совета РТ Фарида Абдулганиева. А пленарное заседание с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова прошло в пятницу. Основной площадкой мероприятия стал обновленный ЦУМ, который постепенно закрепляет за собой статус одного из событийных центров Казани наряду с МВЦ «Казань Экспо».

В рамках форума открылась выставка, где компании Татарстана и Индии продемонстрировали свою продукцию. Республику представляли агропромышленные и машиностроительные предприятия, а также производители одежды и посуды. Отдельно работала ярмарка ремесленников, где можно было приобрести изделия ручной работы с традиционными татарскими орнаментами.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов выделили основные акценты форума «ТАЙМ» в Казани.

Тукай и Джалиль в школах России

С 1 сентября 2027 года в российских школах будут изучать произведения татарских поэтов Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля в рамках нового федерального образовательного стандарта. Программа по литературе будет включать в себя произведения народов России, что подчеркнет культурное многообразие страны.

Тем временем Правительство РФ утвердило состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения Габдуллы Тукая, которое будет отмечаться в 2036 году. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сопредседателями оргкомитета стали помощник Президента РФ Владимир Мединский и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ответственным секретарем назначена заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева. В состав оргкомитета вошли министр культуры России Ольга Любимова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и другие.

Тукай для татарской культуры – как Пушкин для русской. Джалиль же – всемирно известный поэт-герой, Герой Советского Союза, казненный в фашистском плену. Оба поэта широко известны за пределами России, что и обусловило их включение в федеральную школьную программу.

Напомним, что в Татарстане также проходят съемки документальных сюжетов о Тукае и Джалиле для проекта телеканала «Россия Культура» – «Звучащее слово. Свеча должна гореть». Участники «Акцентов недели» оценили возможность съемки полнометражных фильмов о татарских поэтах на федеральном уровне, а также объяснили важность их включения в школьную программу по всей России.

Сделка Путина и Трампа, истерика Зеленского: причины и последствия «дизельной сделки»

Всю неделю мировое сообщество обсуждает так называемую дизельную сделку между Россией и США. Американский лидер Дональд Трамп обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о поставках в США дизельного топлива и ради этого ослабил соответствующие санкции. Попутно президент США требует от главы киевского режима Владимира Зеленского остановки атак на российские НПЗ.

Эксперты выделяют три ключевых последствия сделки:

подрыв единства санкционной политики Запада;

усиление геополитического давления на Украину;

сближение России и США в экономическом плане.

Сделка вызвала у Зеленского истерическую реакцию. В ответ Трамп заявил о необходимости смены руководства киевского режима. Позже появились противоречивые данные о сбоях в предоставлении Киеву разведданных.

Критику в адрес Зеленского высказал и миллиардер Илон Маск: «Он зашел слишком далеко». Вслед за этим на Украине зафиксировали ограничения в работе терминалов Starlink для нужд ВСУ.

Эксперты отмечают, что «дизельная сделка» создает дополнительные риски для украинского руководства в контексте внутренней политической стабильности. Продолжение поддержки со стороны США и ЕС становится ключевым фактором для сохранения текущей конфигурации власти в Киеве. Эти и другие вопросы обсудили участники видеоподкаста.