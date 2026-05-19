news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 19 мая 2026 11:55

Таиланд сократил безвизовое пребывание для туристов до 30 дней

Читайте нас в
Телеграм

Власти Таиланда приняли решение отменить действовавший 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернуться к прежним правилам пребывания, ограничивающим срок нахождения в стране до 30 дней. Об этом сообщил министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул, передает «РИА Новости».

По его словам, Кабинет министров постановил отказаться от расширенного безвизового режима и восстановить предыдущие условия въезда. Среди стран, для которых пересматриваются правила, названа и Россия.

Министр, слова которого приводит газета «Khaosod», сообщил, что обновленные параметры въезда будут рассмотрены комитетом по визовой политике. Власти планируют индивидуально оценивать каждую страну с учетом вопросов безопасности и экономической целесообразности.

Он также уточнил, что после возвращения к прежним нормам большинство иностранных туристов вновь смогут находиться в Таиланде без визы около 30 дней.

Ранее в стране обсуждали необходимость пересмотра безвизового режима на фоне сообщений о его злоупотреблении и роста числа правонарушений среди иностранцев. 60-дневный безвизовый въезд для граждан 93 государств действовал с 2024 года.

#безвизовый режим #таиланд #Туризм #путешествия
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

19 мая 2026

Глава района выругался матом во время планерки с курским губернатором Хинштейном

18 мая 2026
Новости партнеров