Таиланд сократил безвизовое пребывание для туристов до 30 дней

Власти Таиланда приняли решение отменить действовавший 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернуться к прежним правилам пребывания, ограничивающим срок нахождения в стране до 30 дней. Об этом сообщил министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул, передает «РИА Новости».

По его словам, Кабинет министров постановил отказаться от расширенного безвизового режима и восстановить предыдущие условия въезда. Среди стран, для которых пересматриваются правила, названа и Россия.

Министр, слова которого приводит газета «Khaosod», сообщил, что обновленные параметры въезда будут рассмотрены комитетом по визовой политике. Власти планируют индивидуально оценивать каждую страну с учетом вопросов безопасности и экономической целесообразности.

Он также уточнил, что после возвращения к прежним нормам большинство иностранных туристов вновь смогут находиться в Таиланде без визы около 30 дней.

Ранее в стране обсуждали необходимость пересмотра безвизового режима на фоне сообщений о его злоупотреблении и роста числа правонарушений среди иностранцев. 60-дневный безвизовый въезд для граждан 93 государств действовал с 2024 года.