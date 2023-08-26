Таиланд планирует в три раза увеличить срок безвизового пребывания для россиян

Новое Правительство Таиланда намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян. Туристам планируют предоставлять 90, а не 30 дней. Об этом со ссылкой на Премьер-министра страны Сеттху Тхависина сообщает РИА Новости.

«Россия — большой рынок въездного туризма в Таиланд, мне многие говорили об этом и вчера на Пхукете и сегодня здесь, в Пханга», — уверен он.

Премьер отметил, что россияне часто посещают Таиланд зимой и хотели бы задержаться в стране на более длительный срок, чем 30 дней.

«Мы также будем стараться облегчить визовой режим и для других стран с более холодным, чем наш, климатом, например, для Казахстана», — заметил он.