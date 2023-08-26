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Таиланд планирует в три раза увеличить срок безвизового пребывания для россиян
Новое Правительство Таиланда намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян. Туристам планируют предоставлять 90, а не 30 дней. Об этом со ссылкой на Премьер-министра страны Сеттху Тхависина сообщает РИА Новости.
«Россия — большой рынок въездного туризма в Таиланд, мне многие говорили об этом и вчера на Пхукете и сегодня здесь, в Пханга», — уверен он.
Премьер отметил, что россияне часто посещают Таиланд зимой и хотели бы задержаться в стране на более длительный срок, чем 30 дней.
«Мы также будем стараться облегчить визовой режим и для других стран с более холодным, чем наш, климатом, например, для Казахстана», — заметил он.
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