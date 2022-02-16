news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Путешествия и туризм
16 февраля 2022  07:48

Таиланд отменил карантин для привитых «Спутником Лайт» туристов

news_top_970_100

Привитые российским «Спутником Лайт» смогут прибывать в Таиланд без карантина. Туристы смогут посетить страну по программе «песочница», то есть первые семь дней в стране проведут в пределах определенных территорий. Об этом со ссылкой на главу отдела новостей МИД Таиланда Марати Налиту Андамо сообщает ТАСС.

Представитель ведомства уточнила, что вакцинированные «Спутником Лайт» должны зарегистрироваться через систему Thailand Pass. Сейчас российский препарат уже указан в списке одобренных для въезда в королевство.

#таиланд #коронавирус #вакцинация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное