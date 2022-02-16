Таиланд отменил карантин для привитых «Спутником Лайт» туристов

Привитые российским «Спутником Лайт» смогут прибывать в Таиланд без карантина. Туристы смогут посетить страну по программе «песочница», то есть первые семь дней в стране проведут в пределах определенных территорий. Об этом со ссылкой на главу отдела новостей МИД Таиланда Марати Налиту Андамо сообщает ТАСС.

Представитель ведомства уточнила, что вакцинированные «Спутником Лайт» должны зарегистрироваться через систему Thailand Pass. Сейчас российский препарат уже указан в списке одобренных для въезда в королевство.