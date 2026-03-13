Таиланд намерен покупать нефть у России

Заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан заявил, что страна готова приступить к переговорам с Россией о поставках сырой нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, соответствующее решение стало возможным после того, как США прекратили бойкот российской нефти. Переговоры будут инициированы министерством энергетики Таиланда.

В настоящее время, отметил вице-премьер, Таиланд располагает запасами нефти, достаточными для переработки в течение 98 дней. При этом порядка 50% нефти традиционно поступает из Персидского залива, и эти поставки оказались под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Оставшаяся половина обеспечивается из других источников.

Ратчакитпракан также сообщил, что с 17 марта в стране начнут постепенно расти цены на бензин. Это связано с завершением 15-дневного периода дотаций на дизельное топливо и частично на бензин из национального нефтяного фонда. Рост будет плановым: цены станут корректировать раз в неделю.