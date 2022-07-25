Таиланд надеется возобновить авиасообщение с Россией к зиме

Власти Таиланда к этой зиме рассчитывают возобновить прямое авиасообщение с Россией. Об этом ТАСС сообщил генпредставитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков после встречи с заместителем главы Управления по туризму Таиланда Сирипаконом Чиаусамутом.

«Расширение числа регулярных рейсов и возобновление чартерных программ из России находятся в приоритете. Власти королевства ищут способы вернуть поток русскоязычных туристов в Таиланд на допандемийный уровень», — сказал Снетков.

Он отметил, что в 2019 году Таиланд посетили 39,9 млн туристов из разных стран, 1,48 млн из них россияне. Генпредставитель также рассказал, что в ходе встречи затрагивался вопрос введения в стране оплаты картами «Мир», которое обсуждается уже не первый год.

Ранее стало известно, что в расписании авиакомпании «Аэрофлот» на зиму 2022-2023 года появились прямые рейсы Москва – Пхукет, но в продажу билеты еще не поступали. Кроме того, компания пока не делала никаких заявлений о возобновлении прямых рейсов в Таиланд.