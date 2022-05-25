Театр оперы и балета имени Джалиля запустил подкасты с актерами и приглашенными гостями

Татарский театр оперы и балета имени Джалиля запустил аудио- и видеоподкасты «Лица театра» с артистами, представителями творческого коллектива и приглашенными гостями. Своеобразные «разговоры на кухне» вошли в параллельную программу Нуриевского фестиваля и доступны во всех социальных сетях театра.

«Сегодня подкасты – это не только средство просвещения аудитории, но и серьезный инструмент для продвижения культурных учреждений, благодаря которым любой желающий сможет больше узнавать о нашем театре, знакомиться с нашими репертуарными спектаклями и прочее», – рассказала о концепции проекта автор идеи Алина Раджабова.

В доступе уже находятся подкасты с участием солиста театра Алессандро Каггеджи, а также художника Анатолия Нежного, который в этом году «оформил» балет «Щелкунчик» для театра.

Планируется, что проект продолжит свою жизнь и после завершения XXXV Фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева.