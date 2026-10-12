ТАГТОиБ имени Джалиля присоединится к «Сцене без границ» в Доме актера в октябре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля примет участие в марафоне «Сцена без границ» в Доме актера 23 октября.

Альметьевский татарский государственный драматический театр присоединится к марафону 14 ноября, а 9 декабря героем тематического дня станет Нижнекамский татарский государственный драматический театр.

Марафон, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации и 85-летию Дома актера, стартовал в мае 2026 года. Каждый месяц один из театров Татарстана становится главным героем тематического дня в Доме актера. В программу входят показ спектаклей, мастер-классы, творческие встречи, выставки костюмов и декораций, а также профориентационные мероприятия для школьников и студентов.

Свои программы уже представили Казанский государственный театр юного зрителя, Зеленодольский музыкальный театр, Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева и Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова.

Организаторы проекта намерены продолжить его в следующем, 2027 году.