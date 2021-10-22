«Таграс-РемСервис» — компания-лидер по зарезке боковых стволов

Компания «ТаграС-РемСервис», входящая в Холдинг «ТАГРАС», получила максимальные оценки нефтегазовых компаний в группе «Зарезка боковых стволов». Награждение состоялось 21 октября 2021 года в московском отеле InterContinental на ежегодной конференции «Нефтегазовый сервис в России».

Конференция традиционно собирает в Москве нефтесервисных подрядчиков и их заказчиков. Здесь оглашаются итоги рейтинга, который проводит Центр поставщиков топливно-энергетического комплекса. Рейтинг основывается на ежегодных прямых опросах крупнейших предприятий нефтегазового комплекса, которые оценивают своих поставщиков.

Одно из направлений деятельности татарстанской компании «ТаграС-РемСервис» по зарезке боковых стволов в этом году получило максимальные оценки данного рейтинга. Зарезкой боковых стволов здесь занимаются два подразделения — предприятие ЗБС-Сервис и ООО «ЛениногорскРемСервис».

Технология позволяет реанимировать скважины путем зарезки боковых ответвлений в действующих стволах. Сегодня этот метод интенсификации добычи является таким же ответственным и трудоемким, как бурение с нулевой позиции. Заказчики обращают большое внимание на ведение технологического процесса, используемые материалы, компетенцию исполнителей. Требования к оборудованию на порядок выше, так как любое отклонение может повлечь за собой необратимые последствия.

Для повышения результативности в компании были пересмотрены подходы к выполнению работ, отлажено тесное взаимодействие с заказчиками, подрядчиками, а также внедрены современные цифровые решения.

Все это стало залогом сегодняшней высокой оценки деятельности ООО «ТаграС-РемСервис» в рейтинге заказчиков нефтесервисных услуг. В «ТаграС-РемСервис» с успехом продолжают реализовываться амбициозные проекты, активно применяются передовые методики и технологии, позволяющие оставаться надежными партнерами для компаний нефтегазовой отрасли.