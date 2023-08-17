Tagesspiegel: ВСУ сильно рискуют, перебросив последнюю крупную бригаду из резерва

Киев перебросил свой «последний туз в рукаве» — 82-ю десантно-штурмовую бригаду — на фронт, однако передислокация подразделения может нанести урон украинской стороне. Об этом в беседе с газетой Tagesspiegel сказал полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

Он считает, что ВСУ хотят совершить прорыв до наступления осени и начала распутицы». Развертывание бригады может значительно усилить огневую мощь Украины на центральном участке фронта, однако теперь у Киева не осталось больших сил в резерве.

«Непонятно, кто сможет заменить силы сейчас, когда в бою задействованы все украинские бригады», — отмечается в статье.

Накануне обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что Киев отправил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение ВСУ в резерве.

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