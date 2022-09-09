Таганский суд Москвы отклонил жалобу Google на штраф в 21,7 млрд рублей

Таганский суд Москвы утвердил оборотный штраф для Google за неудаление запрещенной в России информации. Перед этим Роскомнадзор 17 раз обращался в американскую компанию с требованием устранить нарушения, сообщает со ссылкой на материалы дела ТАСС.

Постановление мирового судьи о признании компании Google LLC виновной в административном правонарушении и назначении ей штрафа в размере 21 млрд 770 млн 392 тыс. рублей оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя компании — без удовлетворения«, — отметили суде.

Таким образом, Google обязан выплатить штраф в размере 1/10 от выручки компании и аффилированных с ней лиц, стоящих на учете ФНС России.

Напомним, что недостоверная информация о ходе спецоперации на Украине, дискредитирующая Вооруженные Силы РФ, а также пропагандирующая экстремистские взгляды, систематически и «целенаправленно» распространялась на видеохостинге YouTube, который принадлежит Google.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. За эти месяцы союзным силам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.