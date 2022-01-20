Таджуддин: Трудовой путь Шаймиева — яркий пример беззаветного служения Отечеству

Председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин и председатель ДУМ России Равиль Гайнутдин поздравили Государственного Советника Минтимера Шаймиева с 85-летием. Об этом сообщается на портале Правительства РТ.

«Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся современных политиков и государственных деятелей, незаурядных лидеров, способных в самых сложных ситуациях находить приемлемое решение», — отметил Таджуддин.

По его словам, Шаймиев, будучи инициатором создания и главой Республиканского фонда «Возрождение», вносит неоценимый вклад в восстановление и преемственное сохранение исторического наследия наших предков на территории Древнего Болгара и острова-града Свияжск.

Председатель ЦДУМ особо поблагодарил Государственного Советника за его попечительское содействие созданию первой в стране Болгарской исламской академии.

Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин сказал, что Шаймиев вошел в историю как мудрый деятель, который внес огромный вклад в сохранение целостности страны и духовных ценностей нашей нации.

«Я с большим уважением отношусь к вам, как к человеку, который посвятил себя служению Родине», — подчеркнул он.