Таджикистан рассчитывает сотрудничать с компанией из Татарстана по запуску НПЗ

Таджикистан хочет наладить сотрудничество с «Татнефтью», чтобы совместно запустить один из самых крупных в стране нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в свободной экономической зоне «Дангара». Так сказал министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир.

Он отметил, что улучшение производственных возможностей является одной из важных тем для развития Таджикистана и России. Так, можно улучшить производство горюче-смазочных материалов. Такое предприятие уже есть в Таджикистане, его планируют показать представителям РФ, говорит Кабир.

«Я считаю, что по взаимодействию, по созданию новых механизмов запуска этого предприятия совместно с "Татнефтью" мы могли бы тоже очень сильно продвинуться в этом вопросе», — цитирует спикера ТАСС.

Министр промышленности добавил, что данный проект очень важен для Таджикистана.