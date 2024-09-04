Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Таджикистан рассчитывает сотрудничать с компанией из Татарстана по запуску НПЗ
Таджикистан хочет наладить сотрудничество с «Татнефтью», чтобы совместно запустить один из самых крупных в стране нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в свободной экономической зоне «Дангара». Так сказал министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир.
Он отметил, что улучшение производственных возможностей является одной из важных тем для развития Таджикистана и России. Так, можно улучшить производство горюче-смазочных материалов. Такое предприятие уже есть в Таджикистане, его планируют показать представителям РФ, говорит Кабир.
«Я считаю, что по взаимодействию, по созданию новых механизмов запуска этого предприятия совместно с "Татнефтью" мы могли бы тоже очень сильно продвинуться в этом вопросе», — цитирует спикера ТАСС.
Министр промышленности добавил, что данный проект очень важен для Таджикистана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»