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Таджикистан предложил начать готовить кадры для российских компаний
Средние и крупные российские компании могут начать прямое сотрудничество или взять шефство над профильными образовательными учреждениями Таджикистана. С таким предложением на заседании Российско-таджикского делового совета выступил его председатель Ислам Назаралиев, сообщает ТАСС.
«Озвучено предложение членам РТДС и другим средним и крупным российским компаниям для перспективного обеспечения кадрами своих предприятий рассмотреть вопрос прямого сотрудничества или взятия шефства над некоторыми профессиональными техническими учреждениями Таджикистана», — заявил собеседник агентства.
Мероприятие проводилось в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». На заседании с участием представителей российских ведомств и министерств, бизнесменов из РТ, Чувашии, Башкирии и Таджикистана обсуждались перспективные направления сотрудничества, работа над совместными проектами и другие.
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