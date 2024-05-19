Таджикистан предложил начать готовить кадры для российских компаний

Средние и крупные российские компании могут начать прямое сотрудничество или взять шефство над профильными образовательными учреждениями Таджикистана. С таким предложением на заседании Российско-таджикского делового совета выступил его председатель Ислам Назаралиев, сообщает ТАСС.

«Озвучено предложение членам РТДС и другим средним и крупным российским компаниям для перспективного обеспечения кадрами своих предприятий рассмотреть вопрос прямого сотрудничества или взятия шефства над некоторыми профессиональными техническими учреждениями Таджикистана», — заявил собеседник агентства.

Мероприятие проводилось в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». На заседании с участием представителей российских ведомств и министерств, бизнесменов из РТ, Чувашии, Башкирии и Таджикистана обсуждались перспективные направления сотрудничества, работа над совместными проектами и другие.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.