Таджикистан не одобрил часть пунктов декларации по итогам встречи по Афганистану в Казани

Таджикистан не одобрил отдельные пункты декларации по итогам пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель Президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Работа завершена. Казанская декларация одобрена почти всеми, кроме Таджикистана. У таджикских партнеров есть возражения против отдельных пунктов этой декларации», – сказал спикер.

На заседании начальник Управления стратегических исследований МИД Таджикистана Шараф Рахими отметил, что руководство его страны выступает за становление Афганистана как мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

«Мы на себе ощущаем последствия активности террористических организаций в Афганистане на линии нашей государственной границы. В обстреле наших территорий – тесная связь преступных группировок с террористами и наркопреступниками этой страны. Это установлено нашими компетентными ведомствами», – подчеркнул он.

Рахими напомнил об инициативе Президента Таджикистана Эмомали Рахмона о создании «пояса безопасности вокруг Афганистан» с реализацией комплекса мер, в том числе военно-технического и социально-экономического характера для обеспечения надежной защиты государственных границ.

Спецпредставитель Президента Ирана по Афганистану Хассан Каземи Куми добавил, что необходимо решить проблему миграции афганских диаспор, живущих в соседних странах, и афганцев, которые уезжают из страны.

«Есть огромное количество этнических групп, которые проживают в Афганистане, необходимо ответить на их нужды. Нужно внимательно рассмотреть вопрос прав каждого гражданина вне зависимости от пола, языка, этнической принадлежности», – заметил он.

Спецпредставитель Пакистана по Афганистану Асиф Али-хан Дуррани убежден, что нужно обеспечивать устойчивую гуманитарную поддержку афганскому народу. «Пакистан считает, что если мы будем взаимодействовать с афганскими властями, то будем способствовать миру и процветанию народа. Мы должны разработать общее видение региональной взаимосвязи и создать соответствующий фонд средств, чтобы предоставлять финансирование для реализации совместных проектов», – поделился спикер своим видением ситуации.

По мнению Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в РФ Павана Капура, важно создать экономические возможности для Афганистана, чтобы «люди смогли сами себя содержать и таким образом поддерживать экономику страны». Поэтому Индия поддерживает торговые отношения с Афганистаном, уточнил он.

Первое заседание Московского формата с участием 11 стран (Россия, Афганистан, Индия, Иран, КНР, Пакистан и пять центральноазиатских республик) состоялось 14 апреля 2017 года в Москве. Участники выразили солидарность в необходимости поиска мирных путей урегулирования афганского кризиса и нацпримирения с помощью диалога.