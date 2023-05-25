Украинский Президент Владимир Зеленский мог потерять контроль над управлением страной уступив его Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны, пишет The American Conservative . В качестве оснований для такого предположения приводятся заявления украинского лидера о том, что он не знал о планирующейся атаке диверсантов на территорию России.

Издание приводит слова представителя главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Черняка, заявившего, что атаки, подобные той, которую диверсанты совершили на Белгородскую область, продолжатся. Он также говорил, что ГУР поддерживает контакты с диверсионной группой, в то время как в офисе Зеленского полностью отрицают причастность к атакам.

Помимо этого, недавние утечки документов Пентагона в сеть продемонстрировали, что США неоднократно приходилось убеждать ГУР не наносить удары по России. При этом в них отмечалось, что разведка планировала ударить по подразделениям частной военной компании «Вагнер» в Мали.

«Зеленский также заявил о незнании некоторых из этих планов. Уступил ли Зеленский контроль над своей страной своему разведывательному сообществу? Его понизили до главного сборщика денег?» – задается вопросом автор публикации.

Попытки Вооруженных сил Украины атаковать российские регионы после того, как США запретили Киеву это делать, говорят о том, что Зеленский потерял контроль над ситуацией, говорится в публикации.

Напомним, сообщалось, что Вашингтон расследует сообщения об использовании военной техники США украинскими диверсантами, проникнувшими на территорию Белгородской области. В Киеве заявляют, что не знают, откуда у них американское вооружение.