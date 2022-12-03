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Ру Тат
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Политика
3 декабря 2022  10:52

TAC: Вашингтон прекратит финансовую помощь Киеву, если риски перевесят выгоду

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США могут отказаться от накачки киевского режима оружием, если поймут, что риски эскалации ситуации перевешивают интересы Америки. Такое мнение высказал автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, передает РИА Новости.

Обозреватель заметил, что на Западе оказалось «слишком много ястребов», которые готовы идти на конфликт с ядерной державой, не учитывая возможные последствия, — это доказали события последних месяцев, особенно ярко эта тенденция проявилась при ракетном инциденте в Польше. 

«Американская партия войны все еще никуда не делась и жаждет следующей конфронтации с Россией», — пишет Патрик Бьюкенеy.

По его словам, «в последние дни этого неудачного Конгресса» — прежде чем контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам — демократы могут одобрить просьбу американского лидера Джо Байдена выделить еще 38 млрд долларов киевскому режиму. 

«Принятие этого закона фактически гарантировало бы, что США продолжат финансирование и продлят боевые действия до весны», — заявляет обозреватель.

Он также понадеялся, что американские власти сосредоточатся на интересах собственной страны и начнут тщательнее рассчитывать действия по отношению к Украине.

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