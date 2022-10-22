TAC: Интересы США и Украины перестали совпадать из-за агрессии Киева

Жизненно важные интересы Соединенных Штатов и Украины перестали совпадать из-за желания Киева продолжать конфликт с Россией. Такое мнение высказал обозреватель портала The American Conservative (ТАС) Патрик Бьюкенен, передает РИА Новости.

Автор отмечает, что намерения Владимира Зеленского любой ценой контролировать Крым и Донбасс лишь затягивают конфликт и сильнее втягивают в него Штаты, хотя исторически украинский регион никогда не входил в интересы Вашингтона.

«Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве <...> Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», — заявляет обозреватель.

По его мнению, из-за разницы во взглядах согласие между Вашингтоном и Киевом пошатнется, поскольку в планы Белого дома не входит разрушение отношений с Москвой.

«Наш жизненный интерес — предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины», — заключил Бьюкенен.

На фоне спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие киевскому режиму. Американский Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, также страна выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно предупреждала, что поставки военной техники Западом только затягивают конфликт.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.