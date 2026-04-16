Табун лошадей вызволили из глубоких сугробов в горах Дагестана

Одиннадцать лошадей, попавших в снежный плен из-за аномальных осадков, удалось спасти в Дагестане. Об этом сообщает администрация Чародинского района республики.

Согласно опубликованной информации, инцидент имел место в высокогорье за селом Мощоб. Животные оказались отрезанными от проходов.

«Глубина снега достигала от 50 сантиметров до полутора метров. Спасательная операция длилась несколько часов… Спасти удалось 11 лошадей», – говорится в сообщении.