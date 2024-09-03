Табрис Яруллин ушел с должности в Национальной библиотеке РТ

Фото: «Татар-информ»

Табрис Яруллин отработал последний день в должности заместителя директора Национальной библиотеки РТ.

«Моя миссия в библиотеке завершена, ухожу на новое место. Это были очень интересные 4 года, со смыслом, с удивительными людьми и впечатлениями. Огромное спасибо библиотеке и библиотекарям, которые приняли меня и многое дали. Отдельное спасибо директору Мадине Фатыховне, которая на самом деле настоящий наставник. Спасибо проектной команде, которая и семья и соратники, это было круто!», — написал он в своем аккаунте.

Теперь Яруллин будет работать в Московском рынке.

«Он (рынок – прим. Т-и) меняется, это совершенно новый формат для Казани, для Татарстана. Сделать в Московском районе центр притяжения, полезный для людей, очень хороший и интересный вызов. Не считаю, что ухожу из культуры, культура повседневности, культура потребления — это тоже важная, ежедневная часть большой культуры. Как всегда остаюсь открытым ко всем коллегам, к проектам, к новым друзьям, и следите за новостями Московского рынка!», — написал он.



Табрис Яруллин с 2007 по 2019 год работал во Всемирном конгрессе татар. В 2012-2019 годах — председатель Всемирного форума татарской молодежи. В 2020 году новый директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова пригласила его работать под своим руководством. Табрис Яруллин был одним из пяти заместителей директора.

Рузиля Мухаметова