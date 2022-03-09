Табачная компания Philip Morris сокращает производство в России

Крупная компания по выпуску табачной продукции Philip Morris International снижает объемы производства из-за перебоев в цепочке поставок. Об этом передает РИА Новости.

«PMI также активизировала свои планы по снижению объемов производственной деятельности в России на фоне продолжающихся перебоев в цепочке поставок и меняющейся нормативно-правовой базы», — сказано в сообщении компании.

Кроме того, производитель решил приостановить запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России.

При этом PMI продолжит поддерживать сотрудников в РФ и выплачивать им зарплату. Всего в штат входит более 3,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что другой производитель табачной продукции Winston приостановил бизнес в России.