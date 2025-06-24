Т2 запустила технологию VoWiFi в Татарстане

Фото: пресс-служба Т2

Оператор мобильной связи Т2 запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) на территории Татарстана. Новая услуга позволяет совершать звонки по сети Wi-Fi там, где мобильная связь может быть нестабильна: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях, высотках или во время поездки за границу. В прошлом году оператор внедрил в Татарстане VoLTE (Voice over LTE), что дало клиентам возможность совершать звонки в сети 4G.

Технический департамент улучшил системы голосовой и пакетной коммутации, благодаря чему удалось сократить время на установление соединения между абонентами, улучшить качество звука, стабильность соединения и передачу информации без помех, эха и шумов.

VoWiFi позволяет использовать стандартную Wi-Fi-сеть для звонков в случае, если покрытие мобильной сети отсутствует. Подключение при этом осуществляется прямо через роутер.

По словам директора казанского филиала Т2 Константина Гагаринова, запуск VoWiFi стал логичным продолжением масштабного развития сети в республике. Новая технология еще больше расширяет возможности связи, делая ее доступной там, где нет устойчивого покрытия. Это особенно актуально на фоне планомерного роста голосового трафика в сети четвертого поколения.

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