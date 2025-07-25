T2 стал лидером по улучшению скорости мобильного интернета

Фото: фотоархив Т2

T2, российский оператор мобильной связи, за год улучшил скорость мобильного интернета в 1,7 раза и занял первое место в «большой четверке» по темпам прироста. Такой вывод следует из сравнения отчетов SpeedTest за I-II кварталы 2024 и 2025 гг. газетой «Ведомости».

Динамика обусловлена увеличением темпов стройки на сети Т2. По итогам первого полугодия 2025 г. число новых базовых станций оператора увеличилось на 16,7% в сравнении с установленными в аналогичном периоде 2024 года, а количество сайтов под размещение оборудования удвоилось.

Т2 заняла первое место среди российских операторов по улучшению скорости мобильного интернета в 2025 году – такой вывод сделала газета «Ведомости» на основе сравнения статистики исследовательской компании SpeedTest за 2024 и 2025 годы. Относительно первого полугодия 2024 года, за I-II кварталы 2025 года Т2 улучшила скорости в 1,7 раза – с 25,59 до 42,82 балла по кумулятивной оценке. Это наиболее высокий зафиксированный рост среди операторов «большой четверки» – плюс 67,3%.

Такая динамика обусловлена масштабными мероприятиями по развитию сети: установкой новых базовых станций, агрегацией несущих, довесами оборудования на уже существующие сайты и рефармингом частот в технологию LTE. Строительство и модернизация базовых станций затрагивают не только крупные города, но и малые населенные пункты, федеральные автодороги и трассы.

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