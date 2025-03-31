Т2 разогнала 4G в крупных городах Татарстана

Фото предоставила пресс-служба Т2

Т2, российский оператор мобильной связи, завершил комплекс технических работ по ускорению сети в крупных городах Татарстана. Тысячи жителей уже смогли оценить улучшение качества связи – стабильное соединение и высокие скорости мобильного интернета.

Новые скорости 4G стали доступны абонентам T2 из поселков Шигали, Озерный Высокогорского района и Вишневка Советского района в Казани. Качественные изменения почувствовали жители домов на улице Фучика около Бульвара Фучика, а также на пересечении улиц Габишева и Сафиуллина и жилого комплекса «Лето». Технические работы были проведены в Аметьево, на улице Хороводная и на Проспекте 10 лет Октября. В Зеленодольске на улицах Засорина и Октябрьская, а в Набережных Челнах в районе 11 комплекса. В Нижнекамске на улицах Фикрята Табеева, а также на территории торгового центра «Олимп», а в Лениногорске на улице Ленинградская. Улучшения коснулись и села Актаныш, улицы Салиха Хусниярова.

Кроме того, оператор провел рефарминг в поселках Камские Поляны Нижнекамского района, Уруссу Ютазинского района, городах Менделеевск, Бавлы и Заинск. В результате 4G-интернет для пользователей мобильной связи стал быстрее на 50%, а соединение стабильнее.

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