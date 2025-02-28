T2 расширила покрытие сети в Татарстане до 97,6%

Фото предоставила пресс-служба Т2

Т2, российский оператор мобильной связи, увеличил покрытие сети в республике Татарстан по итогам 2024 года. Теперь связь оператора доступна 97,6% населения региона, а в Казани этот показатель достигает 99%.

Расширить зону покрытия Т2 смогла благодаря комплексу технических работ, которые проводились в прошлом году на территории всей республики. Свыше 36% от их общего объема пришлось на столицу региона Казань, 19% – на Набережные Челны, 7% – на Альметьевск. Доля малых городов в общем объеме работ составила около 11%.

Все базовые станции оператора на территории Татарстана поддерживают LTE. Кроме того, в конце 2024 года в Татарстане оператор успешно запустил технологию VoLTE (Voice over LTE), которая гарантирует абонентам принципиально новый уровень голосовой связи без задержек и посторонних шумов, а также возможность пользоваться мобильным 4G-интернетом не прерывая разговор с собеседником.

Ключевым техническим проектом Т2 в Татарстане в минувшем году стала реализация программы рефарминга, то есть перераспределения частот, что позволило значительно нарастить емкость действующей сети, а значит и улучшить пиковую скорость соединения. Технические работы затронули и ряд крупнейших жилых комплексов столицы республики. В результате по итогам прошлого года аналитики оператора отметили рост интернет-трафика более чем на 19%.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала T2:

«Т2 продолжает совершенствовать телеком-инфраструктуру на территории Татарстана, стабильная связь доступна нашим клиентам не только в пределах населенных пунктов, но и на автодорогах, а также в точках туристического притяжения. Текущее покрытие нашей сети в республике составляет 97,6%, что наглядно демонстрирует наши амбиции и достигнутые результаты».

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