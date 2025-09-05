Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограничений

Shutterstock, автор Tero Vesalainen Фото предоставлено пресс-службой ООО «Т2 Мобайл»

Мобильный оператор T2 позволит клиентам получить доступ к значимым интернет-сервисам в условиях ограничений, обусловленных мерами безопасности для защиты населения. Дополнительных действий от пользователя не требуется, доступ предоставляется автоматически.

Техническое решение соответствует требованиям безопасности, так как предоставляет доступ к списку наиболее востребованных ресурсов: онлайн-картам, сервисам Яндекс и Mail.ru, портал Госуслуг, маркетплейсы Ozon, Wildberries, онлайн-платформа Avito, приложение Т2, мессенджеры ВКонтакте и OK, медиаплатформы Кинопоиск, Дзен, Rutube, а также сайты государственных учреждений (сайты Правительства и АП, ДЭГ, Выборы, ПОС, ГОСВЭБ). Абоненты могут пользоваться данными онлайн-ресурсами согласно своему тарифному плану.

«Мы понимаем, насколько критичен непрерывный доступ к мессенджерам, Госуслугам, картам и прочим социально значимым онлайн-ресурсам. Наше решение позволяет сохранить его в зонах действия ограничений. Это компромиссный вариант, который решает боль абонентов последних месяцев, не нарушая при этом требований безопасности. Решение разработано совместно с профильными ведомствами и поддерживает баланс между защитой критической инфраструктуры и поддержкой граждан. Мы продолжим отслеживать обратную связь от абонентов и при необходимости расширять список доступных ресурсов», – сказала заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280, ОГРН 1137746610088