Татарстанцы за 12 ярмарочных дней приобрели сельхозпродукцию на 1,1 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 12 ярмарочных дней в Татарстане горожане купили фермерскую сельскохозяйственную продукцию более чем на 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Всего на ярмарки было завезено более 6,4 тыс. тонн овощей, в том числе 3,9 тыс. тонн картофеля, а также 238,3 тонны разливного молока, 715,5 тонны сахара, свыше 1,6 млн штук куриных яиц, 865,7 тонны мяса», – отметили в министерстве.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки проходят с 13 сентября на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и на двух площадках Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамского района, а также с различной периодичностью – в других муниципальных районах.

Ярмарки помогают обеспечить связь между производителями и потребителями, способствуют развитию сельского хозяйства и улучшению продовольственной безопасности региона, что соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане будут работать до 28 декабря.