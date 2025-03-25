Сжигание мусора на даче: какие штрафы грозят нарушителям

Депутат Госдумы от «Единой России» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что нарушение правил сжигания мусора на дачных участках может обернуться серьезными штрафами. Об этом сообщает ТАСС.

В зависимости от последствий суммы варьируются от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей, а для юридических лиц нарушение может привести к приостановке деятельности.

По словам Чаплина, сжигать мусор на участке разрешено, но только при строгом соблюдении норм пожарной безопасности. Для этого необходимо:

– использовать металлическую емкость или обустроенный котлован;

– соблюдать безопасное расстояние до построек, лесных массивов и других объектов;

– очистить территорию вокруг костра и подготовить средства для тушения.

Запрещено сжигать мусор на торфяных почвах, при сильном ветре, в условиях особого противопожарного режима и под кронами хвойных деревьев.

В садоводческих товариществах (СНТ) специальные места для сжигания отходов не предусмотрены, поэтому дачники должны самостоятельно организовывать утилизацию.

«Несмотря на ужесточение законодательства, проблему задымления решить непросто. Возможно, для эффективного контроля нужно менять отношение людей к этому вопросу», – отметил Чаплин.