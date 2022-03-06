Сжигание чучела и костюмированное шествие: в Свияжске состоялись масленичные гуляния

В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» сегодня состоялся большой народный праздник проводов зимы «Свияжская Масленица». Кулинарные и ремесленные мастер-классы, народные игры, костюмированное шествие с вручением призов — это лишь немногое, что подготовили организаторы для гостей масленичных гуляний.

Празднество развернулось прямо перед входом в музей. Здесь можно было встретить участников, одетых в русские национальные костюмы, а также услышать частушки под гармонь. Под обрядовые масленичные песни пестрая костюмированная процессия отправилась вместе с чучелом Масленицы по улицам Свияжска.

В самом музее посетители имели возможность отправить близким масленичную открытку и поучаствовать в мастер-классе по изготовлению кукол-оберегов. Их популярность не угасает и в наши дни: некоторые используют их сейчас как элемент декора, другие, как подарок, сделанный своими руками.

Праздник продолжился исторической реконструкцией «Ленивый торжок», где действовало сразу несколько площадок: «Отечественная война 1812 года», «Богатырские забавы», «Народный базар», где каждый желающий мог обменяться ненужными вещами или игрушками. На мастер-классе Гильдии поваров гости отведали блины. Специально для представительниц прекрасного пола прошел мастер-класс по традиционному повязыванию платков.

Как отмечают в «Остров-град Свияжске», празднование Масленицы не теряет своей актуальности. Ежегодно масленичные гуляния в Свияжске собирают от 5 до 20 тыс. человек.

«Масленицу отмечали наши потомки многие сотни лет. Это не просто праздник памяти по ушедшим предкам, это праздник надежды на весенние дни, которые принесут в будущем тепло и положительные изменения, поэтому празднование Масленицы никогда не потеряет своей актуальности», — подчеркнул директор заповедника Артем Силкин.

Среди артистов и музыкантов, порадовавших гостей своим творчеством, — фольклорный ансамбль «ВЕРЕС», фольклорные коллективы Республики Татарстан, а также Даня Воронков, исполнивший песни народов мира под балалайку.

В завершение праздника состоялось вручение призов среди участников масленичных масок. По-настоящему ярко проводить зиму помогло не только традиционное сожжение чучела Масленицы, но и огненное представление от артистов группы «Дженази».