Сжег мосты в биатлоне, теперь «беснуется» в лыжах: шансов против Вяльбе у Губерниева нет
Губерниев вырывает слова Вяльбе из контекста: что опять наговорил шоумен?
Вчера журналист Дмитрий Губерниев выразил мнение, что президент ФЛГР Елена Вяльбе не сможет представлять российских спортсменов за рубежом. В то же время внятных аргументов его словам не последовало. Что нового наговорил Губерниев и почему Вяльбе игнорирует его - в материале «ТИ-Спорта».
Губерниев снова накинулся с обвинениями
Наверняка любой человек, хоть немного интересующийся лыжами, в курсе о конфликте телеведущего Дмитрия Губерниева и президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Последние месяцы спортивный журналист уверенно твердит о том, что станет президентом ФЛГР и сместит Вяльбе с этой должности.
Конечно, все это приправляется едкими и порой откровенно спорными комментариями в адрес лично Елены Валерьевны. Вчера, например, Губерниев сказал, что Вяльбе не сможет представлять российских спортсменов за рубежом. А также обвинил ее в том, что при ней не развивается молодежь.
«Вяльбе — не худший и не лучший руководитель. Она многое делает для сборной команды — это правда. Она уже не сможет представлять Россию за рубежом как президент ФЛГР. Елена Валерьевна не сможет стать президентом, если федерация будет объединена (с другими федерациями по зимним видам — прим.). Елена Вяльбе не способна развивать детско‑юношеский спорт в стране, ей это неинтересно. У нас воспитался культ личности: эта дурацкая «лыжная мама», когда взрослые мужики об этом говорят, мне хочется улыбаться. Как известно, спортсмены держат нос по ветру. Когда я возглавлю ФЛГР, они смело скажут, что я их второй папа. Поэтому все в порядке», – передает слова Губерниева «Матч ТВ».
Похоже, Губерниев хочет набить себе цену. Вот только «факты» предоставляет, мягко говоря, без аргументов. Как раз-таки юношеский спорт при Вяльбе развивается. Те же Александр Большунов и Савелий Коростелев, например, при ком вышли на высокий взрослый уровень? Правильно, при Елене Вяльбе. Впрочем, трудно адекватно оценивать слова человека, который назвал Романа Ротенберга хорошим хоккейным тренером.
Губерниев «накинулся» на Вяльбе из-за зарплаты Большунова
Также в Губерниеве ранее проснулся борец за справедливость. Он раскритиковал зарплату Большунова, указав, что его реальный заработок разнится с указанным Еленой Вяльбе в Центре спортивной подготовки сборных команд России.
«Неприлично считать чужие деньги, но раз такое дело… Вяльбе по зарплате Большунова в ЦСП наврала! Как всегда, впрочем… Ему платят больше 140 тыс. Саша прекрасен, а вруны и вруньи не должны руководить спортивными федерациями!
Хочу сказать Лене Вяльбе большое спасибо! Милая женщина каждый раз врёт, говорит неправду и сама себя уверенно отправляет на пенсию! Она увольняет сама себя, и весьма уверенно! Очевидно, у наших лыжных гонок будет новый руководитель! Достойный человек, а не вот этот ужас», – написал Губерниев в своих социальных сетях.
Вот только он вырвал слова из контекста. Вяльбе говорила, что Большунов получает 140 тысяч рублей месяц, а «нормальные деньги» может зарабатывать только за счет рекламы. А также отмечала, что в отличие от футболистов и хоккеистов лыжники вынуждены «считать каждую копейку».
Вообще-то эта ситуация наоборот говорит в пользу Елены Вяльбе. Поскольку она публично озвучила проблему и честно сказала, что Большунов получает наибольшее средства от рекламы. Потому что лыжники не имеют такого же финансирования, как те же футболисты и хоккеисты. Последние финансируются клубными контрактами, а лыжники –непосредственно ФЛГР. Конечно, как президент Вяльбе указывает на проблему и хочет ее решить. Губерниев по сути выстрелил себе в ногу, раскритиковав Елену Валерьевну в том, что она отстаивает интересы своих подопечных.
В биатлоне уже разругался со всеми, теперь «беснуется в лыжах. А что дальше?
Интересный вопрос: а почему Губерниев так старательно наезжает на президента Федерации именно лыжных гонок? Почему, скажем, не на Союз биатлонистов России?
Вообще, изначально Губерниев ведь «воевал» с СБР. Чего только стоят его обвинения в адрес тренера российской команды Вольфганга Пихлера. Да, специалист не оправдывал ожиданий и при нем не взяли золотые медали. Но такого шквала словесных помоев немец явно не заслуживал.
«Если это работа лучшего тренера мира, то мир катится в ад. Мой девиз для Пихлера: чемодан — вокзал — Рупольдинг. Прохоров, вы действительно считаете, что Пихлер — лучший тренер мира? Если раньше я говорил, что Пихлер — не девочка, то сейчас он напоминает обиженную бабушку, которой не заплатили пенсию», – говорил Губерниев.
Но самым громким из тонны скандалов Губерниева был конфликт с Александром Тихоновым. Тихонов в свою очередь считал, что комментатор своими действиями подрывает самооценку российских спортсменов, показывающих не самые удачные выступления. А также говорил, что когда-нибудь Губерниеву «кто-нибудь в лоб, дураку, прихватит».
«Могу ли я помириться с Тихоновым? Мне западло. Из великого спортсмена он превратился в абсолютно нерукопожатного персонажа. Для меня он потерял человеческий облик. Тихонов — ***** , жалкая ничтожная личность», – сквернословил Губерниев в отношение Тихонова.
В итоге в биатлоне он так всех достал, что его уже оттуда откровенно «выперли». А что будет после лыж? Пойдет в Федерацию тенниса России оскорблять Шамиля Тарпищева? Или «воевать» с кем-то в Федерации легкой атлетики? Там еще конфликтов у Губерниева не было.
Вяльбе действительно хотят убрать?
Также бытует мнение, что Губерниев – лишь говорящая голова в этом конфликте с Вяльбе. На деле ее якобы хотят сместить с поста президента ФЛГР за то, что она негативно высказывалась о российских спортсменах, которые поехали на ОИ-2024. И будто заинтересован в этом министр спорта России Александр Дегтярев.
Но все это – не более, чем теория заговора. Скорее всего, все сводится к тому, что это просто личный конфликт. А как мы знаем, Губерниев очень долго «гасит» в СМИ тех, кто ему неприятен. Как тех же Пихлера и Тихонова.
Хорошо. Допустим, выборы состоятся. Объективно, шансов у Губерниева нет. Коростелев, например, вообще всерьез не воспринимает то, что Губерниев будет баллотироваться. А Олимпийский чемпион – 2022 в эстафете Денис Спицов считал его обещаниями пустословием.
«Да что он наобещает? Для меня лично и для всей команды Елена Валерьевна сделала столько, сколько Губерниев даже пообещать не сможет. Получается, все лыжники – за Елену Валерьевну? Да, конечно! Ну, может, единицы, кто готов поддержать Губерниева. Но это не мы принимаем решение – всё решается на президиуме. Однако все спортсмены, я думаю, поддержат Елену Валерьевну. Потому что она для нас – вторая мама. Она всегда на стороне спортсменов, независимо от того, какие аргументы приводят тренеры. Поэтому мы всегда за неё так же, как и она за нас», – сказал Спицов «Чемпионату».
Вернемся к словам Губеринева о том, что Вяльбе не сможет представлять Россию за рубежом. Так если она, по его мнению, не сможет, то он и подавно. Учитывая его конфликтность и слишком длинный язык, его к международным соревнованиям и близко не подпустят.