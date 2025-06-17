Сжег мосты в биатлоне, теперь «беснуется» в лыжах: шансов против Вяльбе у Губерниева нет

Вчера журналист Дмитрий Губерниев выразил мнение, что президент ФЛГР Елена Вяльбе не сможет представлять российских спортсменов за рубежом. В то же время внятных аргументов его словам не последовало. Что нового наговорил Губерниев и почему Вяльбе игнорирует его - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Губерниев снова накинулся с обвинениями

Наверняка любой человек, хоть немного интересующийся лыжами, в курсе о конфликте телеведущего Дмитрия Губерниева и президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Последние месяцы спортивный журналист уверенно твердит о том, что станет президентом ФЛГР и сместит Вяльбе с этой должности.

Конечно, все это приправляется едкими и порой откровенно спорными комментариями в адрес лично Елены Валерьевны. Вчера, например, Губерниев сказал, что Вяльбе не сможет представлять российских спортсменов за рубежом. А также обвинил ее в том, что при ней не развивается молодежь.

«Вяльбе — не худший и не лучший руководитель. Она многое делает для сборной команды — это правда. Она уже не сможет представлять Россию за рубежом как президент ФЛГР. Елена Валерьевна не сможет стать президентом, если федерация будет объединена (с другими федерациями по зимним видам — прим.). Елена Вяльбе не способна развивать детско‑юношеский спорт в стране, ей это неинтересно. У нас воспитался культ личности: эта дурацкая «лыжная мама», когда взрослые мужики об этом говорят, мне хочется улыбаться. Как известно, спортсмены держат нос по ветру. Когда я возглавлю ФЛГР, они смело скажут, что я их второй папа. Поэтому все в порядке», – передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Похоже, Губерниев хочет набить себе цену. Вот только «факты» предоставляет, мягко говоря, без аргументов. Как раз-таки юношеский спорт при Вяльбе развивается. Те же Александр Большунов и Савелий Коростелев, например, при ком вышли на высокий взрослый уровень? Правильно, при Елене Вяльбе. Впрочем, трудно адекватно оценивать слова человека, который назвал Романа Ротенберга хорошим хоккейным тренером.

Фото: © Рамиль Гали, «Татар-информ».

Губерниев «накинулся» на Вяльбе из-за зарплаты Большунова

Также в Губерниеве ранее проснулся борец за справедливость. Он раскритиковал зарплату Большунова, указав, что его реальный заработок разнится с указанным Еленой Вяльбе в Центре спортивной подготовки сборных команд России.

«Неприлично считать чужие деньги, но раз такое дело… Вяльбе по зарплате Большунова в ЦСП наврала! Как всегда, впрочем… Ему платят больше 140 тыс. Саша прекрасен, а вруны и вруньи не должны руководить спортивными федерациями!

Хочу сказать Лене Вяльбе большое спасибо! Милая женщина каждый раз врёт, говорит неправду и сама себя уверенно отправляет на пенсию! Она увольняет сама себя, и весьма уверенно! Очевидно, у наших лыжных гонок будет новый руководитель! Достойный человек, а не вот этот ужас», – написал Губерниев в своих социальных сетях.

Вот только он вырвал слова из контекста. Вяльбе говорила, что Большунов получает 140 тысяч рублей месяц, а «нормальные деньги» может зарабатывать только за счет рекламы. А также отмечала, что в отличие от футболистов и хоккеистов лыжники вынуждены «считать каждую копейку».

Вообще-то эта ситуация наоборот говорит в пользу Елены Вяльбе. Поскольку она публично озвучила проблему и честно сказала, что Большунов получает наибольшее средства от рекламы. Потому что лыжники не имеют такого же финансирования, как те же футболисты и хоккеисты. Последние финансируются клубными контрактами, а лыжники –непосредственно ФЛГР. Конечно, как президент Вяльбе указывает на проблему и хочет ее решить. Губерниев по сути выстрелил себе в ногу, раскритиковав Елену Валерьевну в том, что она отстаивает интересы своих подопечных.

Фото: biathlonrus.com

В биатлоне уже разругался со всеми, теперь «беснуется в лыжах. А что дальше?

Интересный вопрос: а почему Губерниев так старательно наезжает на президента Федерации именно лыжных гонок? Почему, скажем, не на Союз биатлонистов России?

Вообще, изначально Губерниев ведь «воевал» с СБР. Чего только стоят его обвинения в адрес тренера российской команды Вольфганга Пихлера. Да, специалист не оправдывал ожиданий и при нем не взяли золотые медали. Но такого шквала словесных помоев немец явно не заслуживал.

«Если это работа лучшего тренера мира, то мир катится в ад. Мой девиз для Пихлера: чемодан — вокзал — Рупольдинг. Прохоров, вы действительно считаете, что Пихлер — лучший тренер мира? Если раньше я говорил, что Пихлер — не девочка, то сейчас он напоминает обиженную бабушку, которой не заплатили пенсию», – говорил Губерниев.

Но самым громким из тонны скандалов Губерниева был конфликт с Александром Тихоновым. Тихонов в свою очередь считал, что комментатор своими действиями подрывает самооценку российских спортсменов, показывающих не самые удачные выступления. А также говорил, что когда-нибудь Губерниеву «кто-нибудь в лоб, дураку, прихватит».

«Могу ли я помириться с Тихоновым? Мне западло. Из великого спортсмена он превратился в абсолютно нерукопожатного персонажа. Для меня он потерял человеческий облик. Тихонов — ***** , жалкая ничтожная личность», – сквернословил Губерниев в отношение Тихонова.

В итоге в биатлоне он так всех достал, что его уже оттуда откровенно «выперли». А что будет после лыж? Пойдет в Федерацию тенниса России оскорблять Шамиля Тарпищева? Или «воевать» с кем-то в Федерации легкой атлетики? Там еще конфликтов у Губерниева не было.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вяльбе действительно хотят убрать?

Также бытует мнение, что Губерниев – лишь говорящая голова в этом конфликте с Вяльбе. На деле ее якобы хотят сместить с поста президента ФЛГР за то, что она негативно высказывалась о российских спортсменах, которые поехали на ОИ-2024. И будто заинтересован в этом министр спорта России Александр Дегтярев.

Но все это – не более, чем теория заговора. Скорее всего, все сводится к тому, что это просто личный конфликт. А как мы знаем, Губерниев очень долго «гасит» в СМИ тех, кто ему неприятен. Как тех же Пихлера и Тихонова.

Хорошо. Допустим, выборы состоятся. Объективно, шансов у Губерниева нет. Коростелев, например, вообще всерьез не воспринимает то, что Губерниев будет баллотироваться. А Олимпийский чемпион – 2022 в эстафете Денис Спицов считал его обещаниями пустословием.

«Да что он наобещает? Для меня лично и для всей команды Елена Валерьевна сделала столько, сколько Губерниев даже пообещать не сможет. Получается, все лыжники – за Елену Валерьевну? Да, конечно! Ну, может, единицы, кто готов поддержать Губерниева. Но это не мы принимаем решение – всё решается на президиуме. Однако все спортсмены, я думаю, поддержат Елену Валерьевну. Потому что она для нас – вторая мама. Она всегда на стороне спортсменов, независимо от того, какие аргументы приводят тренеры. Поэтому мы всегда за неё так же, как и она за нас», – сказал Спицов «Чемпионату».

Вернемся к словам Губеринева о том, что Вяльбе не сможет представлять Россию за рубежом. Так если она, по его мнению, не сможет, то он и подавно. Учитывая его конфликтность и слишком длинный язык, его к международным соревнованиям и близко не подпустят.