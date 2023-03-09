SZ: В Чехии решили потребовать у РФ плату за пользование землей под дипмиссиями

Правительство Чехии собирается потребовать у России арендную плату за использование земельных участков под зданиями, имеющими статус дипломатических миссий, по договорам, заключенным во времена СССР. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy.

Нынешнее чешское руководство намерено отменить решения властей Чехословакии, который с 1970 по 1986 год предоставили Советскому Союзу право бесплатно использовать около 40 земельных участков. Впоследствии это право перешло к России.

«<…> министерство (Министерство иностранных дел Чехии — прим. Т-и) уже подсчитало сумму долга за аренду, которая достигает десятков миллионов крон. В министерстве не раскрыли точную сумму [задолженности] или какие-либо другие подробности», — отмечает издание.

Эти планы прокомментировал член Палаты депутатов Чехии Ондржей Коларж, бывший мэр столичного района Прага-6. По его словам, на когда-то безвозмездно переданных участках теперь «ведется коммерческая деятельность, что противоречит Венской конвенции».